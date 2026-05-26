Tragiczny wypadek w Przemyślu. Karetka na sygnale zderzyła się z autem. Są ofiary

Dramat na skrzyżowaniu. Karetka pogotowia na sygnale uderzyła w samochód osobowy

Tragiczne zdarzenie miało miejsce we wtorek, 26 maja 2026 roku, krótko przed godziną 9:00. Na skrzyżowaniu alei Solidarności i ulicy Zadwórzańską w Przemyślu doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem pojazdu uprzywilejowanego. Jak informują serwisy Nowiny24 oraz MotoFakty, to niebezpieczny punkt na mapie miasta, gdzie już wcześniej dochodziło do podobnych tragedii. Ze wstępnych relacji służb wynika, że ambulans pędził do nagłego wezwania na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Kiedy wjechał na skrzyżowanie, doszło do dramatycznego zderzenia z samochodem osobowym.

Jak opisują to lokalne media, 82-letni kierowca forda wykonywał manewr skrętu w lewo w ulicę Zadwórzańską od strony Mostu Brama Przemyska. Wtedy właśnie ambulans, poruszający się od ulicy Krakowskiej, uderzył w prawy bok samochodu, a siła uderzenia odrzuciła go w stronę latarni.

Po zderzeniu karetka przewróciła się na bok, co dodatkowo skomplikowało sytuację na miejscu zdarzenia.

Utrudnienia w ruchu po tragicznym wypadku. 82-letni kierowca osobówki zginął na miejscu

Na miejsce błyskawicznie skierowano odpowiednie służby, by zabezpieczyć teren i udzielić pomocy poszkodowanym. Obecnie funkcjonariusze policji prowadzą czynności dochodzeniowe pod okiem prokuratora, co powoduje znaczne utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie wypadku. Niestety, dla 82-letniego mężczyzny kierującego fordem na pomoc było za późno – zmarł na miejscu. Z kolei ratownicy medyczni z przewróconej karetki zostali przewiezieni do szpitala w celu dokładnej diagnostyki. Ich stan jest stabilny.

Ustalono już, że kierowca ambulansu był trzeźwy w momencie zderzenia. Teraz śledczy zajmą się dokładną rekonstrukcją wydarzeń i ustalaniem winnego tragedii.