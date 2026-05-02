Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. 17-latek nie żyje

Śmiertelny wypadek w Kamionce. Nastolatek zginął przy ciągniku

W sobotę, 2 maja, w godzinach przedpołudniowych rozegrał się dramat w miejscowości Kamionka w województwie podkarpackim. Służby ratunkowe odebrały wezwanie tuż po godzinie 11:00. Na miejscu okazało się, że doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem traktora. Jak podaje portal Nowiny24.pl, nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w momencie, gdy maszyna rolnicza była obsługiwana przez 17-letniego chłopca. Chociaż ratownicy medyczni błyskawicznie pojawili się na miejscu i natychmiast przystąpili do akcji reanimacyjnej, obrażenia młodzieńca okazały się zbyt poważne i zmarł on na miejscu.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego wypadku.

„Dzisiaj po godzinie 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku z udziałem ciągnika rolniczego, do którego miało dojść w miejscowości Kamionka. Na miejscu policjanci potwierdzili tę interwencję, ale niestety pomimo wysiłków służb medycznych nie udało się uratować życia 17-latka, który obsługiwał ten ciągnik rolniczy” - przekazała portalowi Nowiny24.pl mł. asp. Agnieszka Olszowy-Szydło.