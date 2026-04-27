Flaga z godłem to popularny, ale poważny błąd

To absolutnie najczęstszy błąd, który można zauważyć na polskich osiedlach. Wielu z nas kupuje w sklepach flagę z nadrukowanym godłem państwowym – orłem na czerwonym tle. Wygląda bardzo uroczyście, prawda? Niestety, polskie prawo mówi jasno: ten wariant jest ściśle zastrzeżony.

Zgodnie z ustawą, flaga z godłem przeznaczona jest wyłącznie dla placówek dyplomatycznych, lotnisk cywilnych, kapitanatów portów oraz statków morskich i samolotów odbywających loty za granicę. Jeśli jako obywatel dekorujesz swój dom, okno lub balkon flagą z orłem, używasz jej niezgodnie z przeznaczeniem. W świetle przepisów powinieneś posługiwać się wyłącznie czystą, dwukolorową flagą.

Jakie flagi na 1 i 3 maja są zgodne z prawem?

Wiele osób przed długim majowym weekendem zastanawia się, jakie flagi na 1 i 3 maja będą najbardziej odpowiednie. Odpowiedź jest niezwykle prosta – jedynym poprawnym wyborem dla każdego obywatela jest klasyczna, biało-czerwona flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej. Nie może ona zawierać absolutnie żadnych dodatków, napisów (np. z nazwami miejscowości) ani rysunków.

Jeśli wciąż szukasz informacji o tym, jaka flaga na 1 maja powinna zawisnąć na twoim płocie, zapamiętaj tę prostą zasadę: czysty, biało-czerwony prostokąt to jedyny sposób, by godnie i legalnie uczcić państwowe święta. To właśnie ona symbolizuje cały naród i to ona powinna dumnie powiewać przed twoim domem.

36

Zasada lewej strony i czystość barw

Kolejnym powszechnym grzechem jest nieodpowiednie eksponowanie barw narodowych w pionie. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz wywiesić flagi poziomo, musisz pamiętać o ważnej regule heraldycznej: kolor biały zawsze jest ważniejszy. Wywieszając flagę pionowo, upewnij się, że biały pas znajduje się po lewej stronie, gdy patrzysz na nią z przodu.

Musisz również zadbać o fizyczny stan materiału. Flaga wywieszona publicznie musi być nieskazitelnie czysta i niepostrzępiona. Brudny lub wyblakły od słońca materiał to przejaw braku szacunku. Ponadto, pod żadnym pozorem flaga nie może dotykać ziemi, podłogi balkonu, ani wody.

Co grozi za brak szacunku dla symboli narodowych?

Zastanawiasz się, po co te wszystkie rygorystyczne zasady? Ochronę symboli narodowych w Polsce reguluje specjalna ustawa, a nadzór nad jej przestrzeganiem ma swoje oparcie w Kodeksie karnym oraz Kodeksie wykroczeń. Majówka nie zwalnia z ich przestrzegania.

Za publiczne znieważenie, niszczenie lub rażąco nieodpowiednie eksponowanie flagi mogą grozić surowe konsekwencje. Prawo przewiduje za takie działania grzywnę, karę ograniczenia, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawienia wolności. Dlatego w 2026 roku, przygotowując się do obchodów, warto poświęcić kilka chwil na weryfikację stanu swojej flagi i sposobu jej wywieszenia. Dzięki temu wyrazisz swój patriotyzm z pełną klasą i godnością.

