Kontrola drogowa w Wierzbnej

Do zatrzymania doszło 17 kwietnia wieczorem w miejscowości Wierzbna. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jarosław prowadzili rutynowe działania kontrolne, gdy zwrócili uwagę na samochód marki Toyota poruszający się z dużą prędkością.

Za kierownicą siedział 60-letni senator. Pomiar wykazał, że pojazd jechał 128 km/h na drodze poza terenem zabudowanym. To oznaczało przekroczenie dopuszczalnej prędkości aż o 58 km/h.

W związku z przekroczeniem limitu prędkości funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Sprawa została zakwalifikowana jako wykroczenie, a wobec kierowcy wszczęto odpowiednie postępowanie.

Policja zaznacza, że w trakcie interwencji parlamentarzysta nie powoływał się na immunitet, co oznacza, że przebieg kontroli nie różnił się od standardowych procedur stosowanych wobec innych kierowców.

QUIZ. Prawda czy mit? Sprawdź, czy znasz przepisy, które łamie pół Polski Pytanie 1 z 9 Czy można przejść przez pustą ulicę na czerwonym świetle? Tak, jeśli nic nie jedzie Nie, to wykroczenie Tylko nocą Następne pytanie

Tłumaczenie: pośpiech na samolot

Jak wynika z informacji medialnych, Mieczysław Golba miał tłumaczyć swoje zachowanie pośpiechem związanym z koniecznością dotarcia na lotnisko. Nie wiadomo jednak, czy wyjaśnienia te będą miały wpływ na dalsze postępowanie w sprawie wykroczenia. Informację tę jako pierwszy podał portal "nowiny24.pl".

Do momentu publikacji oficjalnego komunikatu PAP nie udało się uzyskać bezpośredniego komentarza senatora.

Wieloletnia działalność polityczna

Mieczysław Golba od lat pozostaje aktywny w życiu publicznym. Parlamentarzystą jest nieprzerwanie od 2005 roku – najpierw jako poseł na Sejm kilku kadencji, a od 2015 roku jako senator.

W trakcie swojej kariery był związany z różnymi środowiskami politycznymi. Początkowo działał w Prawie i Sprawiedliwości, następnie przeszedł do Solidarnej Polski (później funkcjonującej jako Suwerenna Polska), by po zmianach na scenie politycznej ponownie wrócić do PiS.

Poza działalnością parlamentarną Mieczysław Golba od lat angażuje się również w sport. Od 2016 roku pełni funkcję prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i aktywnie działa w strukturach piłkarskich.

W latach 2021–2025 był także wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw zagranicznych. W marcu 2024 roku został wybrany na kolejną kadencję na stanowisku szefa regionalnego związku.

Sprawa zatrzymania prawa jazdy to kolejny przykład sytuacji, w której osoby publiczne muszą mierzyć się z konsekwencjami naruszenia przepisów – niezależnie od pełnionej funkcji.