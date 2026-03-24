Tragiczny poranek na Podkarpaciu. Nie żyje 13-letni chłopak

Maria Hędrzak
2026-03-24 16:46

We wtorek, 24 marca w Harklowej (pow. jasielski) doszło do tragedii. Gdy rodzice weszli o poranku do pokoju 13-latka, by go obudzić, okazało się, że chłopak nie daje oznak życia. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb nastolatka nie udało się uratować.

Tragedia w Harklowej. Nie żyje 13-letni chłopak

We wtorkowy poranek służby ratunkowe wezwali do domu rodzice chłopca. Jak podają media, para chciała obudzić syna do szkoły, jednak ten nie dawał oznak życia. 

- Na miejscu było pogotowie ratunkowe, lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, życia chłopca nie udało się uratować. Nasi policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady. Na miejscu był również prokurator z Prokuratury Rejonowej w Jaśle - przekazał w rozmowie z Radiem ESKA podkom. Daniel Lelko z jasielskiej policji.

Ciało nastolatka zabezpieczono do badań, których wyniki mogą wskazać, co doprowadziło do jego śmierci. Jak wynika z medialnych doniesień, jeszcze wieczór wcześniej chłopak dobrze się czuł i nic nie wskazywało na ewentualne problemy z jego zdrowiem.

