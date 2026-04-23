Tragiczna śmierć 58-latki w lesie. Zginęła po ataku niedźwiedzia?

Agnieszka Przystaś
Julia Ranosz
2026-04-23 12:27

W miejscowości Płonna na Podkarpaciu doszło do wstrząsającego zdarzenia. Nie żyje 58-letnia kobieta, która najprawdopodobniej padła ofiarą ataku niedźwiedzia. O dramatycznej sytuacji odpowiednie służby powiadomił syn zmarłej kobiety.

niedźwiedź

Autor: Pixabay.com

Atak drapieżnika w gminie Bukowsko. Zrozpaczony syn wezwał pomoc

W czwartek, 23 kwietnia 2026 roku, w zlokalizowanej w powiecie sanockim miejscowości Płonna rozegrały się tragiczne sceny. Służby ratunkowe zostały błyskawicznie postawione na nogi przez syna 58-letniej kobiety. Wszystko wskazuje na to, że ofiara poniosła śmierć w wyniku bezpośredniego ataku niedźwiedzia. Służby zostały zaalarmowane o godz. 10:26.  Na miejsce natychmiast zadysponowano zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Sanoka oraz dwie najbliższe jednostki OSP.

- Ze względu na to, że jest to teren leśny, o dosyć zróżnicowanym ukształtowaniu,  na miejsce zastępy dotarły o godzinie 11:21. Na miejscu zastano w kompleksie leśnym nieprzytomną kobietę.  Ze względu na znaczne uszkodzenia ciała,  strażacy odstąpili od dalszych czynności medycznych - relacjonuje w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik sanockich strażaków Paweł Giba. 

Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator. Służby będą szczegółowo badały okoliczności dramatu.  Będziemy na bieżąco przekazywać kolejne ustalenia.