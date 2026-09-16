Tragedia w Zaczerniu. 14-letni Robert zginął po upadku z roweru. Szkoła żegna ucznia

Tragiczna śmierć 14-latka

Do dramatycznego zdarzenia doszło 10 września na terenie miejscowości Zaczernie w województwie podkarpackim. 14-latek uległ tragicznemu wypadkowi. O szczegółach tragicznego wypadku poinformowały lokalne media.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że chłopiec stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze skarpy i upadł, uderzając głową w murek. Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy przed godziną 19:30. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń nastolatek zmarł rano następnego dnia- informowała w rozmowie z portalem rzeszów-info komisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Szkoła i wójt żegnają Roberta

Przedstawiciele placówki edukacyjnej, do której uczęszczał zmarły nastolatek, opublikowali chwytający za serce wpis.

- Z głębokim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Ucznia, Kolegi i Wychowanka. Odszedł od nas ktoś bliski naszej szkolnej społeczności, pozostawiając po sobie cichą klasę i puste miejsce w ławce. Rodzinie, Najbliższym oraz wszystkim, których ta niespodziewana strata dotknęła najmocniej, składamy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach – podpisano: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie Szkoły.

Słowa wsparcia dla bliskich 14-latka skierował w przestrzeni internetowej również wójt gminy Trzebownisko, Sławomir Porada.

- Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci Ucznia ze szkoły Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu. Rodzinie i Najbliższym składam najszczersze wyrazy współczucia. Łączę się w bólu również z Jego koleżankami, kolegami, nauczycielami i całą społecznością szkolną. W takich chwilach trudno znaleźć właściwe słowa. Pozostaje pamięć, cisza i obecność przy tych, których ta tragedia dotknęła najmocniej – napisał w mediach społecznościowych.