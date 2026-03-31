Dwóch 17-latków zatrzymanych po śmierci 45-latka. Zaplanowano sekcję zwłok

Śmierć 45-latka w gminie Wielkie Oczy

Dramat rozegrał się w poniedziałkowy poranek, 30 marca, tuż przed godziną jedenastą. To właśnie wtedy służby ratunkowe odebrały niepokojące zgłoszenie od kobiety, która poinformowała o całej sytuacji. Na miejscu odnaleziono ciężko rannego 45-letniego mężczyznę, którego natychmiast przewieziono do szpitala. - Na miejscu potwierdzono, że doszło do zdarzenia, w wyniku którego poważnych obrażeń doznał 45-letni mężczyzna. Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować - powiedziała lokalnemu portalowi elubaczow.com mł. asp. Marzena Mroczkowska z KPP w Lubaczowie.

Zatrzymanie dwóch 17-latków

- W tej sprawie zatrzymano dwóch nastolatków. Obaj ukończyli 17 lat, więc odpowiadają w świetle prawa karnego jak dorośli. Aktualnie prowadzone są intensywne czynności procesowe, polegające na gromadzeniu materiału dowodowego i jego analizie - informuje Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.

Na środę zaplanowano sekcję zwłok zmarłego 45-latka.