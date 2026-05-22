Łatwogang przejedzie całą Polskę na rowerze. To dla chorego Maksa! „Bardzo dziękuję Łatwogangowi”

Po tym, jak Łatwogang dokonał niemożliwego i zebrał ponad 280 mln zł podczas kwietniowego streamu dla fundacji Cancer Fighters wydawało się, że influencer na jakiś czas zniknie, sam zresztą zapowiedział przerwę od social mediów. Ten jednak ogłosił niedawno, że wpadł na pewien pomysł – przejedzie z Zakopanego do Gdańska. Przemierzy Polskę, by nieść pomoc. To dla 8-letniego Maksa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a.

Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że dalej mnie lubicie? Kiedy mnie nie było, wpadłem na pewien pomysł. W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa. To 8-letni chłopak, którego dotknęła choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Na leczenie Maksa potrzeba aż 12 mln zł – obwieścił na nagraniu Łatwogang.

Pomoc dla Maksia. „Bardzo dziękuję”

Łatwogang wyjedzie dziś (piątek, 22 maja) o godzinie 16.00 z Zakopanego do Gdańska, by wesprzeć Maksa. Chłopczyk i jego mama porozmawiali z reporterką Radia ESKA będąc w drodze na spotkanie z influencerem!

Jesteśmy mega, mega wdzięczni, zaskoczeni, że ktoś taki jak Łatwogang dostrzegł nas, naszą historię, zbiórkę naszego synka, że postanowił nam pomóc. To są emocje, których się chyba nie da opowiedzieć tak naprawdę – mówiła w rozmowie z reporterką Radia Eska mama Maksia, Anna Tocka.

Zbiórka dla Maksia trwa od października, wsparło ją mnóstwo osób z Podkarpacia ale od jakiegoś czasu stanęła w miejscu, a dla Maksa czas ma ogromne znaczenie.

No i w tym wszystkim właśnie w tym takiej naszej podupadającej nadziei pojawił się ktoś taki, jak Łatwogang, za co mu jesteśmy naprawdę ogromnie wdzięczni. Za to, co on postanowił zrobić, jak to postanowił zrobić, jaką determinację, jaką siłę musi mieć. Będziemy z nim całym sercem śledzić tą jego trasę, oczywiście – mówiła pani Anna.

Podczas rozmowy Maksiu razem z mamą byli w drodze na spotkanie z Łatwogangiem. Chłopiec chciałby uściskać influencera i podziękować.

Przy okazji oczywiście dziękujemy wszystkim słuchaczom, wszystkim ludziom, którzy nam pomagają, którzy nam kibicują, którzy od początku tej zbiórki z nami są za wsparcie, za każde dobre słowo, to bo to są naprawdę rzeczy, które mają dla nas ogromne znaczenie – mówi mama chłopca.

Głos zabrał również Maks:

Bardzo serdecznie witam i mówię „dzień dobry” publiczności Radia Eska. Bardzo dziękuję Łatwogangowi za to, że mnie dostrzegł. Gdy myśleliśmy, że to będzie przerwa Łatwoganga od internetu, to nagle bum, kolejna zbiórka. Czuję euforię i wielkie zadowolenie za to, że Łatwogang mi pomaga. Dziękuję wam bardzo i pozdrawiam

Zrzutkę dla Maksa można weprzeć tutaj: zrzutka.pl/maks