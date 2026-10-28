Śmierć 5-letniego Tobiaszka. Przekazano informacje o pogrzebie. Wyjątkowa prośba

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się na Podkarpaciu w piątek, 23 października, około godziny 6.30 rano. Na terenie prywatnej posesji w Głogowie Małopolskim 32-letnia kobieta cofała samochodem osobowym. Z policyjnych ustaleń wynika, że dokładnie w tym samym momencie za pojazdem znalazł się jej 5-letni syn, co doprowadziło do tragicznego w skutkach potrącenia dziecka.

Na miejsce wypadku natychmiast wezwano służby ratunkowe. Chłopiec w stanie krytycznym został przetransportowany do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Niestety, odniesione przez 5-latka obrażenia okazały się zbyt rozległe i lekarze byli bezradni. Mały Tobiaszek zmarł w szpitalu, trzymany w ramionach przez swojego ojca.

Pogrzeb 5-letniego Tobiaszka w Głogowie Małopolskim. Wyjątkowa prośba rodziny

Wiadomo już, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego chłopca. Uroczystości zaplanowano na czwartek, 29 października, w Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogowie Małopolskim. O godzinie 12.30 rozpocznie się modlitwa różańcowa, natomiast o godzinie 13.00 odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa.

Najbliżsi zmarłego chłopca skierowali do wszystkich żałobników szczególną prośbę, aby na ceremonię pogrzebową przyszli ubrani w jasne stroje.

- Zachęcamy wszystkich, którzy pragną pożegnać Tobiaszka, do udziału w uroczystościach. Niech nasza obecność będzie wyrazem miłości, pamięci i wsparcia dla Jego Najbliższych w tych niezwykle bolesnych chwilach – przekazało Przedszkole i Żłobek „Słoneczny Zakątek”.

Placówka zaapelowała także w imieniu pogrążonej w żałobie rodziny o uszanowanie prywatności podczas ceremonii.