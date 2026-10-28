Śmierć 5-letniego Tobiaszka. Przekazano informacje o pogrzebie. Wyjątkowa prośba

ap
2026-10-28 11:10

Śmierć 5-letniego Tobiaszka z Głogowa Małopolskiego wstrząsnęła lokalną społecznością. Chłopiec uległ wypadkowi na prywatnej posesji, gdzie został potrącony przez samochód kierowany przez jego matkę. Mimo wysiłków lekarzy życia dziecka nie udało się ocalić. Rodzina podała już szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania malucha.

Dwie płonące świece obok tablicy wjazdowej do Głogowa Małopolskiego. Na miniaturze 5-letni Tobiaszek na Eska Rzeszów.
Autor: Archiwum prywatne; Art Service / Super Express

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się na Podkarpaciu w piątek, 23 października, około godziny 6.30 rano. Na terenie prywatnej posesji w Głogowie Małopolskim 32-letnia kobieta cofała samochodem osobowym. Z policyjnych ustaleń wynika, że dokładnie w tym samym momencie za pojazdem znalazł się jej 5-letni syn, co doprowadziło do tragicznego w skutkach potrącenia dziecka.

Na miejsce wypadku natychmiast wezwano służby ratunkowe. Chłopiec w stanie krytycznym został przetransportowany do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Niestety, odniesione przez 5-latka obrażenia okazały się zbyt rozległe i lekarze byli bezradni. Mały Tobiaszek zmarł w szpitalu, trzymany w ramionach przez swojego ojca.

Pogrzeb 5-letniego Tobiaszka w Głogowie Małopolskim. Wyjątkowa prośba rodziny

Wiadomo już, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego chłopca. Uroczystości zaplanowano na czwartek, 29 października, w Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogowie Małopolskim. O godzinie 12.30 rozpocznie się modlitwa różańcowa, natomiast o godzinie 13.00 odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa.

Najbliżsi zmarłego chłopca skierowali do wszystkich żałobników szczególną prośbę, aby na ceremonię pogrzebową przyszli ubrani w jasne stroje.

- Zachęcamy wszystkich, którzy pragną pożegnać Tobiaszka, do udziału w uroczystościach. Niech nasza obecność będzie wyrazem miłości, pamięci i wsparcia dla Jego Najbliższych w tych niezwykle bolesnych chwilach – przekazało Przedszkole i Żłobek „Słoneczny Zakątek”.

Placówka zaapelowała także w imieniu pogrążonej w żałobie rodziny o uszanowanie prywatności podczas ceremonii.

Pokój Zbrodni - Paweł Jemielniak

ROLKI