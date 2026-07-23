To miasto na Podkarpaciu znalazło się na liście wielkiego programu kolejowego. Pociągi wrócą tu po latach

Rząd Donalda Tuska ogłosił 22 lipca 2026 roku start nowego programu inwestycyjnego #NaszaKolej. Jego głównym celem jest odbudowa i modernizacja linii kolejowych, które przez lata były wyłączone z ruchu pasażerskiego. Na liście miejscowości, które mają szansę na powrót pociągów, znalazło się m.in. Pilzno w województwie podkarpackim.

Dla wielu mniejszych miast, które utraciły połączenia kolejowe, takie zapowiedzi to światełko w tunelu. Program zakłada przywracanie transportu szynowego tam, gdzie jest to uzasadnione społecznie i gospodarczo. Umieszczenie Pilzna w tym projekcie to pierwszy, ale bardzo istotny krok.

🚆 27 miast zyska dostęp do kolei.ZSK włączy do sieci kolejowej miejscowości, które dziś są jej pozbawione. To lepszy dojazd do pracy, szkoły, usług publicznych i większych ośrodków - także dla mieszkańców mniejszych miast.#NaszaKolej pic.twitter.com/zM4o7WveOp— Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 22, 2026

Pilzno na kolejowej mapie Polski

Na opublikowanej przez rząd liście planowanych inwestycji Pilzno jest jedynym miastem z Podkarpacia. To wyróżnienie, które może otworzyć przed miejscowością zupełnie nowe możliwości komunikacyjne. Położone między Tarnowem a Dębicą, mogłoby stać się ważnym punktem na lokalnej siatce połączeń, ułatwiając codzienne dojazdy do pracy czy szkoły.

Sama obecność w programie #NaszaKolej nie gwarantuje jeszcze natychmiastowego wbicia łopaty. To jednak jasny sygnał, że potrzeby komunikacyjne mieszkańców zostały dostrzeżone na szczeblu centralnym. Teraz rozpocznie się etap analiz i przygotowań, które mają określić, jak i kiedy pociągi mogłyby znów zatrzymywać się w Pilźnie.

Co wiemy o planach? Na razie niewiele

Na tym etapie rząd nie przedstawił szczegółowych informacji dotyczących inwestycji w Pilźnie. W oficjalnych komunikatach brakuje konkretów na temat przebiegu ewentualnej trasy, planowanej częstotliwości kursowania pociągów czy przewidywanych kosztów i terminów realizacji.

Kluczowe pytania pozostają więc bez odpowiedzi. Nie wiadomo, czy plany zakładają jedynie modernizację istniejącej infrastruktury, czy też konieczna będzie jej częściowa odbudowa. Nie jest też jasne, z jakimi miastami Pilzno miałoby uzyskać bezpośrednie połączenie. Wszystko to będzie przedmiotem dalszych analiz i studiów wykonalności, które poprzedzają każdą dużą inwestycję infrastrukturalną.

Czekanie na konkrety

Choć zapowiedź cieszy, to właśnie od szczegółów zależeć będzie realny wpływ inwestycji na życie mieszkańców. Potencjalne korzyści są oczywiste – szybszy i bardziej ekologiczny transport do większych ośrodków mógłby ułatwić życie osobom pracującym i uczącym się poza Pilznem. Dla miasta byłaby to również szansa na przyciągnięcie nowych mieszkańców i inwestorów.

Kolejnym krokiem ze strony rządu i zarządcy infrastruktury kolejowej powinno być zlecenie niezbędnych analiz technicznych i ekonomicznych. Dopiero ich wyniki pozwolą na stworzenie konkretnego projektu, oszacowanie kosztów i przygotowanie harmonogramu prac. Mieszkańcy Pilzna z pewnością będą z uwagą śledzić dalsze komunikaty w tej sprawie.