16-latek ugodzony ostrym narzędziem w brzuch! Szukają sprawcy

Śledczy szukają osoby która raniła ostrym narzędziem w brzuch 16-latka. Do zdarzenia doszło wczoraj (22.07) po południu przy alejach Jana Pawła 2 w Stalowej Woli. Ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala.

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli nadzoruje postępowanie dotyczące spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, do którego miało dojść w dniu wczorajszym, to jest 22 lipca 2026 roku. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż do zdarzenia doszło po godzinie 14:00 przy Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Pokrzywdzony, 16-letni mieszkaniec Stalowej Woli, został ugodzony ostrym narzędziem w brzuch, w wyniku czego został przetransportowany do powiatowego szpitala specjalistycznego w Stalowej Woli. Wymieniony doznał urazu wątroby. Aktualnie jego stan jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy, mający na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy i ustalenie osób zamieszanych w ten czyn. Aktualnie do sprawy nie zostały zatrzymane żadne osoby – informuje Łukasz Malarski, rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury w rozmowie z radiem ESKA.

Sprawa prowadzona jest w kierunku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura na ten moment nie udziela więcej informacji.