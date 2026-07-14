Sztuczna inteligencja wytypowała najpiękniejszy kościół na Podkarpaciu, zaskakując wskazaniem niewielkiego miasta.

Bazylika Zwiastowania NMP w Leżajsku, perła baroku, zachwyca monumentalną bryłą, bogatym wnętrzem i słynnymi organami.

Odkryj, dlaczego to właśnie Leżajsk, według AI, skrywa architektoniczny skarb regionu.

To miasto na Podkarpaciu ma najpiękniejszy kościół. Tak twierdzi AI

Podkarpacie od lat uchodzi za region pełen duchowości, historii i architektonicznych pereł. Na stosunkowo niewielkim obszarze znajdują się dziesiątki zabytkowych świątyń – od drewnianych kościołów wpisanych na listę UNESCO po monumentalne bazyliki, które zachwycają rozmachem i detalem. Gdy jednak zapytamy sztuczną inteligencję o to, które miasto w województwie podkarpackim może pochwalić się najpiękniejszym kościołem, odpowiedź pojawia się zaskakująco szybko. Według AI ten tytuł należy się Leżajskowi.

Niewielkie miasto, położone nieco na uboczu głównych szlaków turystycznych, kryje w sobie prawdziwy skarb – Bazylikę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. To świątynia, która już z daleka przyciąga wzrok swoją monumentalną bryłą, a po przekroczeniu progu robi ogromne wrażenie bogactwem wnętrza. AI, analizując opisy architektoniczne, fotografie, opinie turystów i historyków sztuki, wskazuje właśnie ten kościół jako najbardziej harmonijne połączenie piękna, historii i duchowego znaczenia w regionie.

Konsekracji kościoła dokonał w 1630 r. biskup przemyski Adam Nowodworski. W 1657 r. zniszczył ją częściowo pożar, wywołany najazdem na Leżajsk wojsk węgierskich Jerzego II Rakoczego. W 1670 r. uległa zniszczeniu część pierwotnych manierystycznych dekoracji sklepień kościoła. Na ich miejscu w 2 poł. XVIII w. powstały malowidła, wykonane przez lwowskich freskantów: Wojtanowskiego, Kłossowskiego, Macieja i Mateusza Millerów oraz Stanisława Stroińskiego - czytamy na stronie leżajskiego sanktuarium.

Bazylika w Leżajsku to perła baroku. Jej wnętrze zachwyca złoceniami i monumentalnymi ołtarzami. Szczególne miejsce zajmują słynne organy leżajskie, jedne z najcenniejszych w Europie, które do dziś wykorzystywane są podczas koncertów i festiwali muzyki organowej. Dla AI istotne było nie tylko bogactwo formy, ale także spójność stylistyczna – każdy element świątyni zdaje się tu przemyślany i podporządkowany całości.

Nie bez znaczenia pozostaje także historia miejsca. Bazylika powstała w XVII wieku, przez stulecia była ważnym centrum pielgrzymkowym. Do Leżajska przybywali wierni z całej Rzeczypospolitej, a legenda objawień maryjnych do dziś stanowi ważny element lokalnej tożsamości. Sztuczna inteligencja, zestawiając dane historyczne z ocenami estetycznymi, uznała, że to właśnie ta świątynia najmocniej oddziałuje na emocje odbiorców.

Legenda głosi, że w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji i planu świątyni pomogły kępki rumianku, które pewnego dnia o świcie zauważono w lesie. Zjawisko nieoczekiwanego pojawienia się kwiatów tego typu, w takim miejscu miano odczytać jako cud, a objęty harmonijnie prezentującymi się grządkami teren uznać za miejsce przyszłego kościoła - czytamy na oficjalnej stronie kościoła.

Oczywiście, wybór „najpiękniejszego kościoła” zawsze będzie w pewnym stopniu subiektywny. Jedni wskażą monumentalną archikatedrę w Przemyślu, inni drewniane cerkwie Beskidu Niskiego. Jednak według analizy AI to Leżajsk wyróżnia się najbardziej – miasto, które nie krzyczy swoją sławą, lecz spokojnie zachwyca tych, którzy zdecydują się je odwiedzić. I być może właśnie w tym tkwi jego największe piękno.

Podkarpackie – region pielgrzymek nie tylko do Leżajska

Chociaż to właśnie Leżajsk został wyróżniony przez sztuczną inteligencję, duchowa mapa Podkarpacia jest znacznie bogatsza i obejmuje wiele innych miejsc, które od wieków przyciągają rzesze wiernych. Jednym z najważniejszych punktów na pielgrzymkowej trasie jest Kalwaria Pacławska. To malowniczo położone na wzgórzu sanktuarium, prowadzone przez franciszkanów, słynie z rozbudowanej Drogi Krzyżowej, która w okresie Wielkiego Tygodnia staje się sceną poruszających misteriów Męki Pańskiej, przyciągających tysiące pątników.

W sercach pielgrzymów szczególne miejsce zajmuje także Pustelnia św. Jana z Dukli, zlokalizowana w leśnej głuszy Beskidu Niskiego. To właśnie tam, według tradycji, w XV wieku pustelnicze życie prowadził przyszły święty. Z kolei w Dębowcu znajduje się polskie centrum kultu Matki Bożej Saletyńskiej, upamiętniające objawienia z francuskich Alp. Każde z tych miejsc, choć inne w charakterze, świadczy o głębokiej religijności, która od stuleci kształtuje tożsamość regionu.

Szlakiem chasydzkich cadyków – drugie oblicze Leżajska

Leżajsk to miasto o dwóch duchowych obliczach. Obok monumentalnej bazyliki, która stanowi serce katolickich pielgrzymek, znajduje się tu jedno z najważniejszych miejsc dla chasydów z całego świata. Mowa o grobowcu (ohelu) cadyka Elimelecha Weissbluma, zmarłego w 1787 roku jednego z twórców chasydyzmu. Co roku, w rocznicę jego śmierci, do Leżajska przybywają tysiące Żydów, wierząc, że modlitwa przy jego grobie ma wyjątkową moc.

Leżajski ohel jest centralnym, ale nie jedynym punktem na podkarpackim szlaku chasydzkim. Pielgrzymi odwiedzają również groby innych wybitnych cadyków, m.in. w Rymanowie, Łańcucie, Dynowie czy Ropczycach. To niezwykłe dziedzictwo sprawia, że region ten jest żywym świadectwem wielokulturowej historii, w której tradycja chrześcijańska i żydowska przez wieki istniały obok siebie.

Architektoniczne perły regionu – drewniane skarby Podkarpacia

Podczas gdy bazylika w Leżajsku zachwyca barokowym rozmachem, Podkarpacie skrywa również architektoniczne skarby o zupełnie innym charakterze. Mowa o drewnianych kościołach i cerkwiach, które idealnie wpisują się w krajobraz regionu i emanują niepowtarzalnym klimatem. Wiele z tych obiektów, jak choćby gotycki kościół w Bliznem, to zabytki o randze światowej, wpisane na listę dziedzictwa UNESCO.

Drewniane świątynie to nie tylko świadectwo kunsztu dawnych cieśli, ale także dowód na kulturową różnorodność Podkarpacia. Obok katolickich kościołów w krajobrazie Beskidu Niskiego wciąż obecne są dawne cerkwie greckokatolickie i prawosławne, takie jak ta w Olchowcu, gdzie co roku odbywa się słynny łemkowski odpust, zwany kermesem. Te misternie zdobione, często niepozorne budowle, oferują podróż w czasie i duchowe doświadczenie zupełnie inne niż monumentalne, murowane bazyliki.

Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja artykułu: 2026-01-19