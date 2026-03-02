Tłumy na giełdzie staroci w Rzeszowie. Poszukiwacze skarbów mieli w czym wybierać

Giełda staroci w Rzeszowie przyciągnęła tłumy

W niedzielę 1 marca teren Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. tętnił życiem od wczesnych godzin porannych. Na miejscu pojawili się łowcy okazji, na których czekał gigantyczny wybór przedmiotów z duszą. Oferta obejmowała ceramikę, dzieła sztuki, ozdoby, odzież, a także militaria, filatelistykę czy stare woluminy. Różnorodność dostępnych przedmiotów była tak duża, że trudno byłoby wymienić wszystko.

Frekwencja była imponująca, czemu z pewnością sprzyjały korzystne warunki atmosferyczne panujące tego dnia. Uczestnicy wydarzenia mogli liczyć na udane zakupy dostosowane do indywidualnych gustów.

Rosnąca popularność stylu vintage

Obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania przedmiotami z drugiej ręki, które dla wielu stanowią prawdziwe rarytasy. W dobie masowej produkcji konsumenci coraz częściej poszukują unikatowej odzieży, mebli czy dodatków do wnętrz, pozwalających wyróżnić się z tłumu. Zdobycie takiego wyjątkowego przedmiotu daje ogromną satysfakcję. Niewątpliwym atutem takich zakupów jest możliwość poznania historii danego obiektu oraz negocjacji ceny ze sprzedawcą.

Kiedy odbywają się Targi Staroci?

Giełda organizowana w Rzeszowie cieszy się renomą na terenie całego województwa podkarpackiego. Wydarzenie to wpisało się na stałe w kalendarz imprez regionu. Spotkania kolekcjonerów i handlarzy odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na terenie hal przy ulicy Lubelskiej.

Doświadczeni bywalcy wiedzą, że warto pojawić się na miejscu wcześnie rano, aby upolować najlepsze okazje jeszcze przed nadejściem największej fali klientów. Specyfika targu staroci pozwala na bezpośredni kontakt z towarem. Każdy przedmiot można dokładnie obejrzeć, wziąć do ręki i ustalić ostateczną kwotę transakcji bezpośrednio z właścicielem.