Ten polski zabytek to nowy Cud Polski. W Europie nie ma drugiego takiego

Świątynia w Haczowie na Podkarpaciu triumfowała w plebiscycie magazynu National Geographic Traveller, dołączając do grona "Nowych Cudów Polski 2026".

To najokazalszy drewniany kościół gotycki w całej Europie, który od 2003 roku figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Budowla z XV stulecia, usytuowana nieopodal trasy łączącej Krosno i Sanok, zachwyca unikatową architekturą drewna oraz niezwykle ozdobnym wnętrzem.

Wyniki konkursu Nowe Cuda Polski 2026 właśnie ujrzały światło dzienne dzięki prestiżowemu czasopismu National Geographic Traveller. Głosujący wskazali najbardziej fascynujące lokalizacje znajdujące się z dala od popularnych szlaków. Zgromadzono przeszło 220 tysięcy głosów, które oddano na 48 propozycji. W ten sposób wyłoniono szesnastkę nowych cudów, wśród których znalazł się kościół zlokalizowany w Haczowie.

Wyjątkowa drewniana konstrukcja oraz bogaty wystrój wnętrz sprawił, że Kościół w Haczowie został wpisany w 2003 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekt jest również największym gotyckim drewnianym kościołem w Europie i ważnym punktem na Szlaku Architektury Drewnianej

– tak brzmi uzasadnienie opublikowane na łamach National Geographic Traveller.

Drewniany kościół w Haczowie: obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Podkarpacia

Precyzyjny moment wzniesienia haczowskiej świątyni pozostaje tajemnicą, jednak analizy dendrochronologiczne sugerują, że powstała ona na przełomie lat 50. i 60. XV stulecia. Obiekt leży w pobliżu drogi z Krosna do Sanoka. Choć jest to najpotężniejsza tego typu budowla w Europie, jej prawdziwy urok kryje się w środku, gdzie można podziwiać zapierające dech w piersiach polichromie.

Pełna lista Nowych Cudów Polski 2026 w plebiscycie National Geographic Traveller

Poniżej znajduje się kompletne zestawienie wyłonionych atrakcji: