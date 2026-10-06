Tajemnicza śmierć 46-latki podczas spotkania. Mąż zobaczył, że nie daje oznak życia

W minioną sobotę, 3 października w godzinach wieczornych, na terenie posesji pod Lubaczowem rozegrał się dramat. Około godziny 22:00 mąż 46-latki zorientował się, że kobieta nie daje oznak życia .

. Na ciele zmarłej śledczy dostrzegli rany, jednak początkowe oględziny sugerują, że nie były one powodem utraty życia.

Prokuratura rozpoczęła postępowanie z artykułu dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci, a zwłoki przekazano do szczegółowych badań sekcyjnych.

Feralny wieczór rozpoczął się jako zwykłe spotkanie towarzyskie. Gospodarze przyjmowali gości na swojej posesji gdy nagle doszło do tragedii. Według relacji prokuratury, około godziny 22:00 mąż 46-latki zorientował się, że jego żona jest nieprzytomna i nie reaguje na bodźce. Natychmiast wezwano służby ratunkowe, jednak lekarz z zespołu pogotowia mógł jedynie oficjalnie potwierdzić zgon kobiety. W nocy z soboty na niedzielę na miejscu pojawili się funkcjonariusze z lubaczowskiej komendy oraz dyżurujący prokurator z miejscowej Prokuratury Rejonowej, którzy rozpoczęli zabezpieczanie śladów. Podczas oględzin zauważono na ciele kobiety rany, jednak zdaniem śledczych najpewniej nie były one bezpośrednią przyczyną tragedii.

Na ciele zmarłej ujawniono obrażenia, ale ich wstępna ocena wskazuje, iż nie miały one związku ze śmiercią pokrzywdzonej. Ciało zmarłej zabezpieczono, celem przeprowadzenia sekcji zwłok, która wyjaśni okoliczności śmierci kobiety - poinformowała prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

W poniedziałek, 5 października, oficjalnie wszczęto postępowanie przygotowawcze w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, co wynika z przepisów art. 155 Kodeksu karnego.

Wydano także postanowienie o powołaniu biegłego w celu przeprowadzenia oględzin zewnętrznych i wewnętrznych zwłok i ustalenia przyczyny zarówno ujawnionych zmian patologicznych, jak i ewentualnych urazów oraz przede wszystkim przyczyny zgonu 46 - letniej kobiety –przekazała prokurator Taciuch-Kurasiewicz.

Jak podkreśla rzeczniczka prasowa przemyskiej Prokuratury Okręgowej, eksperci medycyny sądowej będą musieli drobiazgowo przeanalizować wszelkie ślady, by wyjaśnić sprawę.

- Wydano także postanowienie o powołaniu biegłego w celu przeprowadzenia oględzin zewnętrznych i wewnętrznych zwłok i ustalenia przyczyny zarówno ujawnionych zmian patologicznych, jak i ewentualnych urazów oraz przede wszystkim przyczyny zgonu 46 - letniej kobiety – podaje prokurator Małgorzata Taciuch – Kurasiewicz.