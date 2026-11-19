Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w czwartek 19 listopada 2026 roku zapadło prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie brutalnego morderstwa 25-letniej Joanny R. Rzeszowski Sąd Apelacyjny zdecydował o utrzymaniu w mocy wyroku Sądu Okręgowego z grudnia 2025 roku. Oznacza to, że 42-letni Grzegorz B., który zabił swoją szwagierkę z pobudek seksualnych i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, spędzi w więzieniu resztę swojego życia. Sąd podtrzymał również decyzję o pozbawieniu skazanego praw publicznych na dziesięć lat oraz nakaz wypłaty zadośćuczynienia bliskim zamordowanej kobiety w łącznej kwocie 320 tysięcy złotych. Pieniądze te mają trafić do siedmiu osób, z czego cztery otrzymają po 30 tysięcy złotych, dwie po 50 tysięcy złotych, a jedna 100 tysięcy złotych.

Oskarżony został zwolniony z obowiązku pokrycia kosztów sądowych związanych z postępowaniem apelacyjnym. Z relacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że wcześniej niekarany Grzegorz B. nie pojawił się na sali rozpraw podczas czwartkowego odczytywania wyroku, podobnie jak miało to miejsce w sądzie pierwszej instancji w grudniu 2025 roku. W trakcie wcześniejszego procesu przed sądem okręgowym 42-latek przyznał się jednak do zarzucanego mu czynu i w ostatnim słowie wyraził skruchę, przepraszając bliskich zamordowanej szwagierki.

Apelację od pierwotnego rozstrzygnięcia złożyli obrońcy oskarżonego, którzy domagali się zmiany kwalifikacji prawnej czynu oraz złagodzenia kary, argumentując, że dożywocie jest wyrokiem rażąco surowym. Sędzia przewodniczący Mariusz Fołta w ustnym uzasadnieniu czwartkowej decyzji podkreślił jednak, że sąd pierwszej instancji bezbłędnie i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego przeanalizował zgromadzone dowody. Taka rzetelna ocena materiału pozwoliła na precyzyjne odtworzenie przebiegu zdarzeń, w tym ustalenie zamiaru sprawcy, formy działania oraz wszystkich okoliczności towarzyszących tej zbrodni.

„W tym zakresie sąd apelacyjny argumentację przedstawioną przez sąd I instancji w pełni akceptuje” – zaznaczył sędzia przewodniczący Mariusz Fołta. Odrzucił on jednocześnie sugestie obrońców, jakoby sąd okręgowy dokonał błędnych ustaleń faktycznych lub „bezkrytycznie przyjął wnioski” płynące z opinii powołanych w tej sprawie biegłych. Zdaniem sędziego prawidłowa ocena materiału dowodowego wyklucza pomyłki przy rekonstrukcji samych faktów.

Sonda Czy w Polsce powinna obowiązywać KARA ŚMIERCI? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie o zbrodni Grzegorza B. Działał z pełną premedytacją

Skład orzekający rozprawił się również z wnioskiem adwokatów dotyczącym zmiany kwalifikacji prawnej przestępstwa. Sędzia Mariusz Fołta przypomniał ustalenia sądu okręgowego, które jednoznacznie wskazują, że Grzegorz B. dopuścił się morderstwa z zamiarem bezpośrednim. „Oskarżony chciał pozbawić życia Joannę R.” – podkreślił sędzia. Zauważył przy tym, że sprawca po ataku nie zrobił absolutnie nic, aby udzielić swojej ofierze jakiejkolwiek pomocy.

Według sądu cała zbrodnia była przez 42-latka dokładnie zaplanowana. „Działał z pełną premedytacją, był zdeterminowany, w celu jaki, chciał osiągnąć” – podkreślił sędzia. Zwrócił również uwagę na dowody, które jednoznacznie potwierdzają seksualne tło morderstwa. Po pozbawieniu życia Joanny R. oprawca rozebrał swoją ofiarę i dotykał butem jej nagiego uda, a następnie związał zwłoki, przeniósł je w inne miejsce i przywiązał do drzewa.

Komentując wysokość orzeczonej kary, przewodniczący składu sędziowskiego zaznaczył, że wymiar sprawiedliwości nie miał żadnych wątpliwości w tej kwestii. Uznał, że „jedyną karą sprawiedliwą, słuszną, która może spełnić swoje cele zapobiegawcze, wychowawcze” jest dożywotnie więzienie. Czwartkowe orzeczenie jest już prawomocne, choć stronom postępowania przysługuje jeszcze prawo do złożenia kasacji do Sądu Najwyższego.

Zabójstwo Joanny R. w Głuchowie. Grzegorz B. udusił i okradł szwagierkę

Dramat rozegrał się w podrzeszowskim Głuchowie koło Łańcuta na Podkarpaciu. To tam Grzegorz B. mieszkał pod jednym dachem ze swoją żoną oraz innymi członkami rodziny, w tym 25-letnią szwagierką Joanną R. 31 sierpnia 2023 roku mężczyzna zabrał młodą kobietę w odosobnione miejsce i ją udusił. Kiedy zaniepokojeni bliscy zgłosili na policję zaginięcie 25-latki, morderca aktywnie włączył się w akcję poszukiwawczą.

Co więcej, po dokonaniu zbrodni sprawca postanowił okraść swoją ofiarę. Grzegorz B. zabrał zamordowanej szwagierce torebkę wraz z dowodem osobistym, służbowy i prywatny telefon komórkowy oraz 300 złotych w gotówce.

W toku śledztwa 42-latek został poddany szczegółowym badaniom sądowo-psychiatrycznym. Specjaliści orzekli, że w momencie popełniania zbrodni mężczyzna był w pełni poczytalny, co oznacza, że rozumiał znaczenie swoich czynów i potrafił kontrolować własne zachowanie. Lekarze wykluczyli u oskarżonego chorobę psychiczną, otępienie oraz upośledzenie umysłowe.

Eksperci ostrzegli jednak, że istnieje bardzo duże ryzyko, iż w przyszłości mężczyzna mógłby ponownie dopuścić się podobnego, wysoce szkodliwego społecznie przestępstwa. Z tego powodu biegli zarekomendowali umieszczenie Grzegorza B. na oddziale terapeutycznym podczas odbywania kary więzienia.