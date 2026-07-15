Sztuczna inteligencja wybrała najlepsze jeziora na Podkarpaciu. To miejsce to absolutny hit

Zadaliśmy sztucznej inteligencji pytanie o to, jakie miejsca nad wodą w województwie podkarpackim zasługują na największą uwagę. Algorytm wytypował łącznie pięć atrakcyjnych destynacji. Pierwszą pozycję na tej liście i niekwestionowane zwycięstwo w rankingu odniosło Jezioro Solińskie. Ten imponujący akwen stanowi rozpoznawalny symbol Bieszczad, będąc równocześnie najbardziej pojemnym sztucznym zbiornikiem wodnym na terenie całego kraju.

Wśród głównych atutów tego bieszczadzkiego akwenu sztuczna inteligencja wymieniła:

niezwykły, turkusowy odcień wody,

malownicze, pokryte lasami stoki opadające wprost do linii brzegowej,

mnóstwo urokliwych zatoczek i niezagospodarowanych plaż,

bogate zaplecze dla pasjonatów rejsów wycieczkowych, kajakarstwa, żeglarstwa czy pływania na deskach SUP.

Akwen prezentuje się niezwykle urokliwie niezależnie od pory, jednak szczególnie spektakularne widoki można podziwiać podczas wschodów i zachodów słońca.

Jezioro Tarnobrzeskie i inne alternatywy dla Soliny

W kolejnej części swojego zestawienia algorytm zaproponował nieco spokojniejsze lokalizacje. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że bieszczadzki zbiornik przyciąga latem prawdziwe tłumy turystów, stanowiąc obowiązkowy punkt programu dla większości osób odwiedzających ten górski region.

Oto pozostałe propozycje wytypowane przez AI:

Jezioro Tarnobrzeskie – docenione przez AI przede wszystkim za krystalicznie czystą taflę i doskonale przygotowaną plażę, choć w wakacyjne weekendy również tutaj musimy liczyć się z dużą liczbą wypoczywających.

Zalew Maziarnia – opisywany przez wirtualnego asystenta jako oaza spokoju ukryta wśród lasów, doskonała do głębokiego wypoczynku.

Zalew w Radawie – niewielki, przytulny akwen dysponujący piaszczystym brzegiem i dobrze rozwiniętym zapleczem rekreacyjnym.

Zalew Kamionka – rekomendowany głównie jako fantastyczna propozycja na szybki, weekendowy wyjazd dla mieszkańców Rzeszowa i okolic.

8