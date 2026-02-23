Jakie są przyczyny zadłużenia szpitali na Podkarpaciu?

Trzy placówki medyczne na Podkarpaciu mają poważne problemy finansowe, z łącznym zadłużeniem sięgającym kilkuset milionów złotych. Ich sytuację może poprawić jedynie zintegrowanie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Bez tego kroku mieszkańcy regionu mogą stracić dostęp do publicznej opieki zdrowotnej.

Czy integracja z Rzeszowem to jedyne rozwiązanie?

„Możemy być ośrodkiem, który scali mniejsze jednostki i zaproponuje taki podział usług medycznych w poszczególnych szpitalach, aby placówki te nie konkurowały ze sobą” – mówi Marcin Rusiniak, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. W Rzeszowie istnieje potencjał do kształcenia kadr medycznych, co może być kluczowe dla przyszłości mniejszych ośrodków.

Jakie są korzyści z połączenia szpitali?

„Kierując studentów oraz młodych lekarzy na praktyki i staże do szpitali w powiatach, możemy pokazać, że medycyna w mniejszych ośrodkach nie musi być na niższym poziomie. Może być ograniczona pod względem liczby oddziałów, jednak sam oddział działający w takim szpitalu może reprezentować bardzo wysoki, uniwersytecki poziom” – tłumaczy dyrektor Rusinek.

Jakie trudności stoją przed konsolidacją?

Zadłużenie szpitali w Lesku, Sanoku i Dębicy to łącznie około 400 milionów złotych, co stanowi znaczącą część środków przewidzianych przez Ministerstwo Zdrowia na reorganizację. W przypadku Leska długi wynoszą około 120 milionów złotych, z czego prawie połowa to zobowiązania wymagalne. Sanok boryka się z zadłużeniem rzędu 100 milionów złotych, a Dębica ma do spłacenia blisko 160 milionów złotych.

Czy konsolidacja jest możliwa?

Na drodze do konsolidacji stoi jednak zadłużenie szpitali powiatowych. W przypadku SP ZOZ w Lesku sięga ono ok. 120 mln zł, z czego blisko 60 mln zł to zobowiązania wymagalne. Placówka w Sanoku ma ok. 100 mln długu, w tym 20 mln zobowiązań wymagalnych, a ZOZ w Dębicy – według stanu na 31 sierpnia 2025 r. – blisko 160 mln zł zadłużenia - podaje „Rz”.

Problem w tym, że zadłużenie trzech szpitali powiatowych – w Lesku, Sanoku i Dębicy – to łącznie ok. 400 mln zł, czyli ponad jedna trzecia całej sumy przewidzianej na procesy reorganizacyjne. Tymczasem z rozmowy „Rz” z wiceministrem zdrowia Tomaszem Maciejewskim wynika, że konsolidacją zainteresowanych jest ok. 90 placówek w całym kraju.

