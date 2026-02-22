Dwa polskie lotniska wstrzymały ruch. Wojsko wydało pilny komunikat

Spis treści Czasowe wstrzymanie lotów i start myśliwców

Ruch pasażerski w portach lotniczych w Rzeszowie-Jasionce oraz Lublinie został czasowo wstrzymany. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że krok ten jest niezbędny, aby zapewnić pełną swobodę operacyjną dla maszyn wojskowych. Sytuacja ma bezpośredni związek z intensywnymi atakami rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które przeprowadza uderzenia rakietowe na cele w Ukrainie.

- Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - przekazano w oficjalnym komunikacie.

W odpowiedzi na zagrożenie Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych podjął decyzję o uruchomieniu wszelkich dostępnych procedur. W polskiej przestrzeni powietrznej operują dyżurne pary myśliwców oraz specjalistyczne samoloty wczesnego ostrzegania. Równolegle w stan najwyższej gotowości postawiono naziemne systemy obrony przeciwlotniczej oraz jednostki odpowiedzialne za rozpoznanie radiolokacyjne.

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbedne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości - podkreślono w komunikacie.

Podjęte kroki mają charakter prewencyjny. Ich głównym celem jest szczelna ochrona polskiego nieba, ze szczególnym uwzględnieniem regionów graniczących ze strefą działań wojennych. Wojsko dba o bezpieczeństwo obszarów przyległych do zagrożonych terenów.

- Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego Dowództwo Operacyjne RSZ prowadzi ciągły monitoring zdarzeń. Wojskowi zapewniają o pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji w przypadku eskalacji zagrożenia.

- Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji - czytamy.

