Szósta edycja OFF Rzeszów 2026. Teatr im. Wandy Siemaszkowej szykuje rewolucję na scenie

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-12 21:10

Od 19 do 23 czerwca Rzeszów zamieni się w stolicę niezależnej sztuki teatralnej. Nadchodząca, szósta odsłona festiwalu OFF RZESZÓW gwarantuje publiczności unikalne doświadczenia artystyczne. Inicjatywa realizowana w murach Teatru im. Wandy Siemaszkowej systematycznie rośnie w siłę i dobitnie pokazuje świetną kondycję polskiego teatru offowego.

OFF Festiwal Rzeszów
Autor: AP/Super Express

Głównym celem rzeszowskiego przedsięwzięcia pozostaje ukazanie najświeższych zjawisk scenicznych oraz budowa platformy do dialogu między twórcami a publicznością. Program tegorocznego wydarzenia przygotowała Katarzyna Knychalska, która kieruje wrocławską Fundacją Teatr-Nie Taki i pełni funkcję redaktorki naczelnej serwisu Teatralny.pl oraz magazynu „nietak!t”. W przygotowanym repertuarze znalazły się między innymi nowoczesne formy taneczne i muzyczne inspirowane antykiem, a także forma monodramu przybliżająca postać Juliusza Osterwy.

Inicjatywa OFF RZESZÓW wywodzi się bezpośrednio z Festiwalu Nowego Teatru, podczas którego po raz pierwszy wyodrębniono nurt dla twórców niezależnych. Tamten projekt spotkał się z potężnym zainteresowaniem widzów poszukujących nieszablonowych form wyrazu artystycznego, co ostatecznie zaowocowało powołaniem do życia odrębnego festiwalu.

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Jesteśmy teatrem, któremu zależy na tym, żeby stworzyć dla naszych widzów różnorodną ofertę. Okazało się, że teatr offowy spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony widowni, dlatego postanowiliśmy zrobić osobny festiwal – tłumaczą organizatorzy

Twórcy niekonwencjonalnych form artystycznych często mierzą się z brakiem odpowiedniej infrastruktury w naszym kraju, dlatego rzeszowski festiwal stanowi ważną przestrzeń dla innowacyjnej sztuki, umożliwiając prezentację najbardziej odważnych wizji scenicznych.

Program festiwalu OFF Rzeszów 2026. Lista spektakli w Teatrze Siemaszkowej

W piątek 19 czerwca o godzinie 19:00 na Dużej Scenie wystąpi Teatr Komuna Warszawa ze spektaklem „KOCHAM BALET” w choreografii Ramony Nagabczyńskiej. 

Kolejnego dnia, 20 czerwca o godzinie 19:00, publiczność zgromadzona na Dużej Scenie zobaczy trwający godzinę występ „HOSON ZES/ LŚNIJ” w wykonaniu Teatru CHOREA i Chóru Spółdzielczego. Całość poprowadzą Grzegorz Wierus oraz Elina Toneva.

W niedzielę 21 czerwca o godzinie 19:00 zaplanowano dziewięćdziesięciominutowy spektakl Analog Collective pod tytułem „MLEKO W TUBCE – O DZIECIŃSTWIE W LATACH 90.”. Dzieło to zostało wyreżyserowane przez Agatę Biziuk. 

W poniedziałek 22 czerwca o godzinie 19:00 na Małej Scenie im. Z. Kozienia pojawi się „MARZYCIEL” w reżyserii Łukasza Lewandowskiego. Wystąpią w nim Salman, Lewandowski i Bartnikowski.

We wtorek 23 czerwca o godzinie 19:00 Teatr Malabar Hotel zaprezentuje godzinne widowisko „NIEOSOBNI. PROGRAM ROMANTYCZNY W CZTERECH CZĘŚCIACH PODSZYTY MYKOLOGIĄ, EZOTERYKĄ I PSYCHOTRONIKĄ”. Twórcami dzieła granego na Małej Scenie im. Z. Kozienia są Marcin Bartnikowski i Marcin Bikowski.

Każdy wieczór festiwalowy zakończy się bezpośrednimi spotkaniami z artystami. Te moderowane panele dyskusyjne poprowadzi kuratorka tegorocznego przeglądu Katarzyna Knychalska.

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