Szósta edycja OFF Rzeszów 2026. Teatr im. Wandy Siemaszkowej szykuje rewolucję na scenie

Głównym celem rzeszowskiego przedsięwzięcia pozostaje ukazanie najświeższych zjawisk scenicznych oraz budowa platformy do dialogu między twórcami a publicznością. Program tegorocznego wydarzenia przygotowała Katarzyna Knychalska, która kieruje wrocławską Fundacją Teatr-Nie Taki i pełni funkcję redaktorki naczelnej serwisu Teatralny.pl oraz magazynu „nietak!t”. W przygotowanym repertuarze znalazły się między innymi nowoczesne formy taneczne i muzyczne inspirowane antykiem, a także forma monodramu przybliżająca postać Juliusza Osterwy.

Inicjatywa OFF RZESZÓW wywodzi się bezpośrednio z Festiwalu Nowego Teatru, podczas którego po raz pierwszy wyodrębniono nurt dla twórców niezależnych. Tamten projekt spotkał się z potężnym zainteresowaniem widzów poszukujących nieszablonowych form wyrazu artystycznego, co ostatecznie zaowocowało powołaniem do życia odrębnego festiwalu.

Jesteśmy teatrem, któremu zależy na tym, żeby stworzyć dla naszych widzów różnorodną ofertę. Okazało się, że teatr offowy spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony widowni, dlatego postanowiliśmy zrobić osobny festiwal – tłumaczą organizatorzy

Twórcy niekonwencjonalnych form artystycznych często mierzą się z brakiem odpowiedniej infrastruktury w naszym kraju, dlatego rzeszowski festiwal stanowi ważną przestrzeń dla innowacyjnej sztuki, umożliwiając prezentację najbardziej odważnych wizji scenicznych.

Program festiwalu OFF Rzeszów 2026. Lista spektakli w Teatrze Siemaszkowej

W piątek 19 czerwca o godzinie 19:00 na Dużej Scenie wystąpi Teatr Komuna Warszawa ze spektaklem „KOCHAM BALET” w choreografii Ramony Nagabczyńskiej.

Kolejnego dnia, 20 czerwca o godzinie 19:00, publiczność zgromadzona na Dużej Scenie zobaczy trwający godzinę występ „HOSON ZES/ LŚNIJ” w wykonaniu Teatru CHOREA i Chóru Spółdzielczego. Całość poprowadzą Grzegorz Wierus oraz Elina Toneva.

W niedzielę 21 czerwca o godzinie 19:00 zaplanowano dziewięćdziesięciominutowy spektakl Analog Collective pod tytułem „MLEKO W TUBCE – O DZIECIŃSTWIE W LATACH 90.”. Dzieło to zostało wyreżyserowane przez Agatę Biziuk.

W poniedziałek 22 czerwca o godzinie 19:00 na Małej Scenie im. Z. Kozienia pojawi się „MARZYCIEL” w reżyserii Łukasza Lewandowskiego. Wystąpią w nim Salman, Lewandowski i Bartnikowski.

We wtorek 23 czerwca o godzinie 19:00 Teatr Malabar Hotel zaprezentuje godzinne widowisko „NIEOSOBNI. PROGRAM ROMANTYCZNY W CZTERECH CZĘŚCIACH PODSZYTY MYKOLOGIĄ, EZOTERYKĄ I PSYCHOTRONIKĄ”. Twórcami dzieła granego na Małej Scenie im. Z. Kozienia są Marcin Bartnikowski i Marcin Bikowski.

Każdy wieczór festiwalowy zakończy się bezpośrednimi spotkaniami z artystami. Te moderowane panele dyskusyjne poprowadzi kuratorka tegorocznego przeglądu Katarzyna Knychalska.