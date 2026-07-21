Śmiertelny wypadek w Humniskach. Nie żyje motorowerzysta

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-21 14:13

W poniedziałek tuż przed godziną 11 na drodze wojewódzkiej nr 887 w miejscowości Humniska w powiecie brzozowskim doszło do fatalnego w skutkach zdarzenia drogowego. 47-letni mężczyzna poruszający się motorowerem stracił życie po zderzeniu z samochodem osobowym.

  • W miejscowości Humniska w województwie podkarpackim miał miejsce dramatyczny wypadek.
  • 52-latka siedząca za kierownicą osobowego volvo najechała na tył motoroweru, którego kierowca zatrzymał się przed skrzyżowaniem, by przepuścić inne pojazdy.
  • Kierujący jednośladem 47-latek poniósł śmierć w placówce medycznej na skutek odniesionych obrażeń.

Funkcjonariusze z Brzozowa pracujący na miejscu tragedii w podkarpackich Humniskach wstępnie odtworzyli przebieg wypadku. Wynika z nich, że prowadzący jednoślad mężczyzna zatrzymał się przed krzyżówką, aby udzielić pierwszeństwa przejazdu, a w tym samym momencie w tył jego maszyny wjechała 52-letnia kobieta kierująca autem osobowym. Stan poszkodowanego był niezwykle poważny i pomimo błyskawicznej interwencji służb ratunkowych oraz pilnego transportu do placówki medycznej, życia kierowcy nie udało się ocalić.

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Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motorowerem marki Piaggio, jechał od miejscowości Górki w kierunku Brzozowa. Na skrzyżowaniu zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom. W tym czasie, kierująca Volvo, 52-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego, jadąca również w tym samym kierunku, uderzyła w tył kierującego jednośladem – przekazuje policja w oficjalnym komunikacie.

Ranny 47-latek został błyskawicznie przewieziony do szpitala tuż po wypadku. Zespół medyczny robił wszystko, co w jego mocy, aby uratować pacjenta, jednak zdiagnozowane urazy okazały się zbyt rozległe i mieszkaniec powiatu brzozowskiego zmarł na oddziale. Obecnie funkcjonariusze policji prowadzą szczegółowe czynności dochodzeniowe, które pozwolą precyzyjnie wyjaśnić bezpośrednie przyczyny tego dramatycznego zdarzenia na drodze.

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