Śmiertelny wypadek w Humniskach. Nie żyje motorowerzysta

W miejscowości Humniska w województwie podkarpackim miał miejsce dramatyczny wypadek.

52-latka siedząca za kierownicą osobowego volvo najechała na tył motoroweru, którego kierowca zatrzymał się przed skrzyżowaniem, by przepuścić inne pojazdy.

Kierujący jednośladem 47-latek poniósł śmierć w placówce medycznej na skutek odniesionych obrażeń.

Funkcjonariusze z Brzozowa pracujący na miejscu tragedii w podkarpackich Humniskach wstępnie odtworzyli przebieg wypadku. Wynika z nich, że prowadzący jednoślad mężczyzna zatrzymał się przed krzyżówką, aby udzielić pierwszeństwa przejazdu, a w tym samym momencie w tył jego maszyny wjechała 52-letnia kobieta kierująca autem osobowym. Stan poszkodowanego był niezwykle poważny i pomimo błyskawicznej interwencji służb ratunkowych oraz pilnego transportu do placówki medycznej, życia kierowcy nie udało się ocalić.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motorowerem marki Piaggio, jechał od miejscowości Górki w kierunku Brzozowa. Na skrzyżowaniu zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom. W tym czasie, kierująca Volvo, 52-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego, jadąca również w tym samym kierunku, uderzyła w tył kierującego jednośladem – przekazuje policja w oficjalnym komunikacie.

Ranny 47-latek został błyskawicznie przewieziony do szpitala tuż po wypadku. Zespół medyczny robił wszystko, co w jego mocy, aby uratować pacjenta, jednak zdiagnozowane urazy okazały się zbyt rozległe i mieszkaniec powiatu brzozowskiego zmarł na oddziale. Obecnie funkcjonariusze policji prowadzą szczegółowe czynności dochodzeniowe, które pozwolą precyzyjnie wyjaśnić bezpośrednie przyczyny tego dramatycznego zdarzenia na drodze.