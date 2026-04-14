Tragedia na imprezie, nie żyje 23-latka. Wspięła się na słup energetyczny

Śmierć 23-latki w Grzegorzówce. Zginęła na słupie wysokiego napięcia

Koszmar rozegrał się 12 kwietnia w niedzielę krótko przed godziną 19 w powiecie rzeszowskim. Młoda mieszkanka Husowa uczestniczyła w imprezie w miejscowości Grzegorzówka. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn 23-letnia uczestniczka zabawy postanowiła wejść na pobliski słup energetyczny, co błyskawicznie zakończyło się śmiertelnym porażeniem prądem.

Doniesienia na temat tego śmiertelnego wypadku potwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem Rzeszów oficer prasowy rzeszowskiej policji, podkomisarz Magdalena Żuk.

- Mieszkanka Husowa brała udział w imprezie w miejscowości Grzegorzówka w powiecie rzeszowskim. W pewnym momencie 23-latka wspięła się na słup wysokiego napięcia i została porażona prądem - powiedziała policjantka w rozmowie z Polskim Radiem Rzeszów.

Interweniującym na miejscu służbom ratunkowym niestety nie udało się uratować życia poszkodowanej kobiety. Szczegółowym badaniem dokładnych okoliczności tego śmiertelnego incydentu zajmują się obecnie funkcjonariusze policji, którzy wykonują wszystkie czynności pod ścisłym nadzorem prokuratora.