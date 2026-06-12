Karetka pogotowia w Stalowej Woli przewróciła się na bok. Ratownicy w szpitalu

Karetka pogotowia przewróciła się na bok na drodze wojewódzkiej nr 871 w Stalowej Woli.

W ambulansie znajdowało się trzech pracowników pogotowia, nie było pacjenta.

Dwie osoby trafiły do szpitala, policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Ambulans na boku

Do zdarzenia doszło w środowy poranek na terenie Stalowej Woli. Jak przekazała Małgorzata Kania, rzeczniczka miejscowej policji, kierowca ambulansu poruszał się jako pojazd uprzywilejowany, korzystając z sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W pewnym momencie stracił kontrolę nad pojazdem, który przewrócił się na bok. Informację przekazało RMF FM. Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują ambulans leżący na jezdni, wokół którego pracowały służby ratunkowe.

Zwierzę wbiegło na drogę?

Według informacji opublikowanych przez portal Stalówka.net kierowca miał gwałtownie zahamować, próbując uniknąć zderzenia ze zwierzęciem, które wybiegło z pobliskiego lasu. To właśnie ten manewr mógł doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez policję.

W ambulansie nie było pacjenta

W chwili zdarzenia karetką podróżowało trzech pracowników pogotowia ratunkowego. Jak podkreślają policjanci, ambulans nie przewoził żadnego pacjenta. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala na badania. Wstępne ustalenia wskazują, że zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja drogowa, a nie wypadek.

Źródła: RMF FM, Stalówka.net, Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.