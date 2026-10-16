Śmierć dwóch strażaków w Nisku. Ogień odciął drogę ucieczki. Dramatyczny pożar

Aktualizacja, godz. 12:09

Ogień, który wybuchł na terenie magazynu i sklepu przemysłowego w Nisku został już opanowany, jednak akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin.

- W tej chwili na miejscu działa 39 zastępów straży pożarnych. Blisko 150 strażaków. Jest także grupa operacyjna podkarpackiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pod dowództwem nadbrygadiera Tomasza Barana. Działania cały czas trwają - mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.

W trakcie gaszenia ognia strażacy bronili dwa budynki przed rozproszeniem ognia.

- Z budynków zostali ewakuowani mieszkańcy. Pożar jest opanowany, ogień nie rozprzestrzenia się, natomiast nasze działania mogą potrwać jeszcze przez kilka najbliższych godzin - precyzuje rzecznik - Jest to spowodowane tym, że musimy się upewnić, że jeszcze nie ma żadnego dodatkowego zarzewia ognia. Musi być sprawdzone dokładnie całe pogorzelisko.

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Dramatyczne zdarzenia rozegrały się w miejscowości Nisko na terenie województwa podkarpackiego. Działania gaśnicze wciąż są w toku, a z potężnym żywiołem zmagają się obecnie 24 zastępy straży pożarnej, które ściągnięto z pobliskich rejonów, w tym z powiatów niżańskiego, leżajskiego, stalowowolskiego oraz łańcuckiego. Jak poinformował Marcin Betleja, pełniący funkcję rzecznika podkarpackich strażaków, w stronę miejsca zdarzenia zmierza również specjalna grupa operacyjna podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

- Płonie magazyn oraz sklep z wyposażeniem oraz częściami zamiennymi do ciągników rolniczych – doprecyzował rzecznik w rozmowie z Radiem ESKA.

Sytuacja wciąż nie została ostatecznie opanowana przez służby, a intensywna walka z pożarem trwa bez przerwy. Ze względu na rosnące zagrożenie, podjęto decyzję o pilnej ewakuacji osób zamieszkujących najbliższe zabudowania.

Źródło: Agnieszka Gazda-Muła, zdjęcia: Tu Nisko