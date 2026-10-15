Rzeszów na szarym końcu. Ten ranking nie zostawia złudzeń kierowcom

W najnowszym zestawieniu miast przyjaznych kierowcom w 2026 roku, opracowanym wspólnie przez platformę Oponeo.pl oraz twórców aplikacji Yanosik, Rzeszów zajął niechlubne, ostatnie miejsce. Stolica województwa podkarpackiego uplasowała się na dziewiątej pozycji, gromadząc zaledwie 28 punktów. Dla porównania, zwycięska w tej kategorii Częstochowa zdobyła ich aż 52. W grupie największych miast, powyżej 300 tysięcy mieszkańców, triumfowała Bydgoszcz z wynikiem 43 punktów, natomiast stawkę zamknęły ex aequo Łódź i Poznań, zdobywając po 30 punktów.

Rzeszów na dnie rankingu. Co zaważyło na ocenie?

Dziewiąta lokata Rzeszowa to spory spadek, biorąc pod uwagę, że w poprzednich latach miasto to potrafiło stawać na podium tego samego zestawienia. Według twórców raportu, największym atutem stolicy Podkarpacia okazały się strefy płatnego parkowania z przystępnym cennikiem, a także dostępność dwóch parkingów działających w systemie Park & Ride. Niestety, na tym kończą się pozytywy.

Główną przyczyną tak słabego wyniku okazały się wysokie koszty utrzymania pojazdów. Kierowcy z Rzeszowa płacą jedne z najwyższych stawek OC (drożej jest tylko w Gdyni i Radomiu), a ceny paliw ustępują wysokością jedynie tym w Toruniu i Radomiu. Koszt wymiany opony to średnio 44 złote.

W porównaniu z najtańszą Częstochową kierowcy w Rzeszowie płacą średnio o 30 zł więcej za komplet

Autorzy rankingu zwrócili również uwagę na powolne tempo jazdy w mieście. Co prawda poza ścisłym centrum lepiej jest tylko w Kielcach, Sosnowcu i Gdyni, ale w samym centrum Rzeszów wypadł najgorzej w całej stawce. Zastrzeżenia budzą także statystyki dotyczące bezpieczeństwa na drogach.

Aż 14,3 zgłoszonych kolizji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców to wysoki wskaźnik, który sugeruje, że warto popracować nad bezpieczeństwem - czytamy w raporcie.