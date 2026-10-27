Śmierć 5-letniego Tobiaszka. Zmarł na rękach taty. "Brakuje słów"

Dramat rozegrał się w piątek 23 października w okolicach godziny 6.30 na prywatnej posesji w Głogowie Małopolskim w województwie podkarpackim. Z policyjnych ustaleń wynika, że 32-letnia matka cofała autem w momencie, gdy za samochodem stał jej 5-letni synek. Matka najprawdopodobniej nie widziała dziecka.

Wezwane na miejsce służby ratunkowe błyskawicznie zabrały znajdującego się w stanie krytycznym chłopca do rzeszowskiego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej. Mimo natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej odniesione przez dziecko rany były zbyt rozległe i Tobiaszek zmarł w szpitalu na rękach ojca.

Matka chłopca nie została jeszcze przesłuchana z uwagi na stan psychiczny. Została objęta specjalistyczną opieką medyczną.

Głogów Małopolski: przedszkole żegna 5-letniego Tobiaszka

Nagłe odejście malucha wstrząsnęło lokalną społecznością. Kierownictwo oraz kadra placówki, do której chodził zmarły Tobiaszek, zamieścili w sieci niezwykle poruszający wpis pożegnalny.

- Spoczywaj w pokoju, Aniołku.Są chwile, na które nie można się przygotować. Chwile, w których brakuje słów, a serce przepełnia smutek, żal i niedowierzanie. Dziś nasza przedszkolna społeczność pogrążona jest w głębokiej żałobie. W wyniku tragicznego wypadku odszedł od nas Tobiaszek – nasz wychowanek, kolega, przyjaciel, część naszej wielkiej przedszkolnej rodziny. Tobiaszku, jeszcze niedawno byłeś wśród nas. Twój uśmiech, dziecięca radość i wspólnie spędzone chwile na zawsze pozostaną w naszych sercach. Choć Twoje życie zakończyło się zdecydowanie zbyt wcześnie, pamięć o Tobie pozostanie z nami na zawsze – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Pracownicy ośrodka skierowali również bezpośrednie słowa wsparcia do pogrążonej w żałobie rodziny chłopca.

- Nasze myśli i serca są dziś przede wszystkim z Rodzicami, Rodziną i Najbliższymi Tobiaszka. Łączymy się z Nimi w niewyobrażalnym bólu, składając najszczersze wyrazy współczucia – przekazał w oświadczeniu zespół placówki.