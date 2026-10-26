Czy znasz tego mężczyznę? Oszust poszukiwany przez policjantów!

Chciał sprzedać opony, stracił pieniądze. Policja pokazała zdjęcia podejrzanego. Rozpoznajesz go?

Widziałeś tego mężczyznę? Jest podejrzany o dokonanie internetowego oszustwa. Policja apeluje o pomoc w związku z przestępstwem, do którego doszło 17 czerwca 2026 roku. 55-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego wystawił na jednym z portali ogłoszeniowych opony na sprzedaż. Po pewnym czasie skontaktowała się z nim osoba zainteresowana zakupem. Ustalili szczegóły transakcji i wszystko wskazywało na to, że sprzedaż przebiegnie bez problemów.

Niedługo później sprzedający otrzymał link, pod którym miał uzupełnić dane dotyczące przesyłki. Kliknął w niego i trafił na stronę przypominającą witrynę firmy kurierskiej.

Chciał sprzedać opony. Zadzwonił fałszywy pracownik banku

Na stronie pojawiło się kilka możliwości logowania. 55-latek wybrał bankowość internetową. Wtedy zadzwonił do niego mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik banku. Jak podaje policja, rozmówca mówił ze wschodnim akcentem.

Sprzedający uwierzył, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku, i wykonywał jego instrukcje. W pewnym momencie wygenerował kod i podał go rozmówcy.

Dzięki temu oszust wypłacił z bankomatu 1400 złotych. Dopiero później 55-latek zorientował się, że padł ofiarą przestępstwa.

Policja pokazała zdjęcia podejrzewanego. Apel do świadków

Sprawą zajmują się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Funkcjonariusze ustalili, że wizerunek mężczyzny podejrzewanego o udział w oszustwie zarejestrowały kamery monitoringu bankomatu.

Policjanci opublikowali zdjęcia i proszą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub wiedzą, gdzie może przebywać, powinny skontaktować się z policją w Brzozowie pod numerem 47 829 13 10.

Funkcjonariusze ostrzegają także przed podobnymi oszustwami. Przestępcy często wysyłają fałszywe linki do firm kurierskich i próbują wyłudzić dane bankowe.

Policja przypomina, że sprzedawca nie musi podawać kodów umożliwiających wypłatę pieniędzy, aby otrzymać zapłatę za towar.

Sonda Spotkałeś/aś się kiedyś z próbą oszustwa? Tak Nie

🔴🔴🔴 Chciał sprzedać opony, a stracił pieniądze. Policja szuka oszusta Więcej: https://t.co/eyeHZ5wfWw #Krosno— terazKrosno.pl (@terazKrosno) October 23, 2026