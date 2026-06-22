Skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety wyszedł na wolność. Sąd popełnił straszny błąd?

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Tomasz Widak
Tomasz Widak
2026-06-22 20:44

Skazany na dożywocie Piotr Pytel, którego sprawa od lat budziła kontrowersje, opuścił więzienie w Rzeszowie. Mężczyzna spędził za kratami ponad 20 lat. Sąd w Monachium uznał go winnym zabójstwa kobiety, zachodzą jednak poważne wątpliwości, czy nie doszło do strasznego błędu. Obrońcy Piotra Pytla twierdzą, że do przypisanej mu zbrodni przyznał się ktoś inny.

Osoba skuta kajdankami za plecami, widoczna przez kraty więzienne. Ilustracja symbolizuje aresztowanie, osadzenie w więzieniu i problematyczne wyjście na wolność Piotra Pytla, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
  • Prokurator Generalny Waldemar Żurek zarządził dzisiaj przerwę w wykonywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności skazanego Piotra Pytla, który opuścił Zakład Karny w Rzeszowie.
  • Decyzja została podjęta w ramach wszczętego z urzędu postępowania o ułaskawienie.
  • Piotr Pytel został prawomocnie skazany na dożywocie przez sąd niemiecki w 2006 roku, a obecna decyzja Prokuratora Generalnego nie oznacza uznania jego niewinności.

Piotr Pytel wyszedł z więzienia. Prokurator Generalny Waldemar Żurek podjął decyzję o przerwie w dożywociu

Historia Piotra Pytla rozpoczęła się od prawomocnego wyroku sądu w Monachium z 18 kwietnia 2006 roku, gdzie został skazany na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Mimo wcześniejszych starań, dotychczasowe postępowania ułaskawieniowe nie doprowadziły do zastosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prawa łaski wobec skazanego.

Obecna decyzja Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka ma charakter tymczasowy i jest ściśle związana z toczącym się postępowaniem o ułaskawienie, które zostało wszczęte z urzędu 20 kwietnia 2026 roku. Jak podkreśla Prokuratura Generalna, ta przerwa w wykonywaniu kary „nie przesądza o sposobie zakończenia tego postępowania”, a „kompetencja do podjęcia decyzji w przedmiocie zastosowania prawa łaski przysługuje wyłącznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej”.

Teraz będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta - przekazała Radiu Eska Agnieszka Kłos rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie

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Piotr Pytel został skazany przez pomyłkę?

Prokurator Generalny Waldemar Żurek, uzasadniając swoją decyzję, zwrócił uwagę na szczególnie ważne powody przemawiające za ułaskawieniem. Kluczową kwestią okazała się długość odbywanej kary – ponad 21 lat za kratami – oraz znacząca różnica w przepisach dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia między prawem niemieckim a polskim. Zgodnie z prawem niemieckim, możliwość ubiegania się o zwolnienie powstaje co do zasady po odbyciu 15 lat kary. Tymczasem na gruncie polskiego prawa, okres ten wynosi aż 30 lat.

Piotr Pytel od lat utrzymuje, że jest niewinny, a jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu.

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