Prokurator Generalny Waldemar Żurek zarządził dzisiaj przerwę w wykonywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności skazanego Piotra Pytla, który opuścił Zakład Karny w Rzeszowie.

Decyzja została podjęta w ramach wszczętego z urzędu postępowania o ułaskawienie.

Piotr Pytel został prawomocnie skazany na dożywocie przez sąd niemiecki w 2006 roku, a obecna decyzja Prokuratora Generalnego nie oznacza uznania jego niewinności.

Piotr Pytel wyszedł z więzienia. Prokurator Generalny Waldemar Żurek podjął decyzję o przerwie w dożywociu

Historia Piotra Pytla rozpoczęła się od prawomocnego wyroku sądu w Monachium z 18 kwietnia 2006 roku, gdzie został skazany na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Mimo wcześniejszych starań, dotychczasowe postępowania ułaskawieniowe nie doprowadziły do zastosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prawa łaski wobec skazanego.

Obecna decyzja Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka ma charakter tymczasowy i jest ściśle związana z toczącym się postępowaniem o ułaskawienie, które zostało wszczęte z urzędu 20 kwietnia 2026 roku. Jak podkreśla Prokuratura Generalna, ta przerwa w wykonywaniu kary „nie przesądza o sposobie zakończenia tego postępowania”, a „kompetencja do podjęcia decyzji w przedmiocie zastosowania prawa łaski przysługuje wyłącznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej”.

- Teraz będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta - przekazała Radiu Eska Agnieszka Kłos rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie

Piotr Pytel został skazany przez pomyłkę?

Prokurator Generalny Waldemar Żurek, uzasadniając swoją decyzję, zwrócił uwagę na szczególnie ważne powody przemawiające za ułaskawieniem. Kluczową kwestią okazała się długość odbywanej kary – ponad 21 lat za kratami – oraz znacząca różnica w przepisach dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia między prawem niemieckim a polskim. Zgodnie z prawem niemieckim, możliwość ubiegania się o zwolnienie powstaje co do zasady po odbyciu 15 lat kary. Tymczasem na gruncie polskiego prawa, okres ten wynosi aż 30 lat.

Piotr Pytel od lat utrzymuje, że jest niewinny, a jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu.