Nie każdy wie, a ta niewielka wieś na Podkarpaciu skrywa mistrzów! Przywieźli medale z mistrzostw Europy

Polska z medalami na Mistrzostwach Europy 2026 w tchoukballu

Przełom lipca i sierpnia przyniósł Polsce znaczące osiągnięcia podczas Mistrzostw Europy 2026 w tchoukballu. Turniej rozegrano w szwajcarskim Magglingen. Reprezentację naszego kraju stworzyli zawodnicy i zawodniczki z Tchoukball Różanka (sekcji działającej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Różanka) oraz z drużyny Tchoukball Lubuskie. Połączone siły utworzyły kadrę w kategoriach M15 Girls i M15 Boys.

Było to najważniejsze wydarzenie dla europejskiego tchoukballa, w którym rywalizowało aż 31 drużyn pochodzących z 9 państw. W trakcie mistrzostw rozegrano łącznie 94 spotkania.

Występ połączonych sił z Różanki i województwa lubuskiego zakończył się spektakularnym wynikiem. Polacy przywieźli ze Szwajcarii srebrny medal w kategorii M15 Girls (po niezwykle wyrównanym finale ze Szwajcarią, przegranym tylko jednym punktem) oraz brązowy medal zdobyty w rywalizacji chłopców M15 Boys.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że to właśnie my, drużyna Tchoukball Różanka wspólnie z zawodnikami drużyny Tchoukball Lubuskie mogliśmy reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Europy. Gra z orzełkiem na piersi, to spełnienie naszych najskrytszych marzeń. Szczęście nasze jest pełne, dlatego że stanęliśmy na wysokości zadania, nie zawiedliśmy naszych kibiców. Pokazaliśmy ogromne serce do gry, charakter i sportową klasę, godnie reprezentując barwy biało – czerwone. Udowodniliśmy, że należymy do ścisłej europejskiej czołówki wracając do Różanki z dwoma medalami Mistrzostw Europy srebrnym i brązowym – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” trenerka Tchoukball Różanka, Elżbieta Furtek.

Autor: Tchoukball Różanka/ Materiały prasowe

Czym jest gra w tchoukball?

Wielu osobom nazwa tej dyscypliny wciąż niewiele mówi. Jak przekonuje Elżbieta Furtek, tchoukball mocno wyróżnia się na tle innych sportów. Jego głównym założeniem było stworzenie aktywności integrującej graczy, która będzie bezpieczna i wolna od kontuzji, a także pozbawiona agresywnych zachowań.

- Zasady polegają na bezkontaktowej grze piłką. Zawodnicy rzucają do specjalnie skonstruowanych ram (odpowiedników bramek), od których piłka ma się odbijać. Zgodnie z regułami, nie można fizycznie przeszkadzać rywalom – jedynym sposobem na odzyskanie piłki jest odpowiednie ustawienie się w obronie. Aby zrozumieć zasady tej gry trzeba zobaczyć ją na żywo, dlatego zapraszamy wszystkich do Różanki - Podkarpackiej Stolicy Tchoukballa! – zaprasza trenerka drużyny Elżbieta Furtek”.

Różanka stolicą tchoukballa na Podkarpaciu

Sukces w Szwajcarii wywalczyli wspólnie gracze z Różanki i Lubuskiego, ale sam fakt istnienia tak silnego ośrodka tchoukballa w niewielkiej, podkarpackiej miejscowości to duży fenomen. Różanka to malownicza wieś w powiecie strzyżowskim. Do miejscowej szkoły uczęszcza zaledwie około 80 dzieci. To właśnie tam pracuje Elżbieta Furtek, nauczycielka WF-u, która potrafi wychwycić sportowe predyspozycje swoich uczniów. To ona zaszczepiła w Różance miłość do tchoukballa i to pod jej opieką młodzi sportowcy seryjnie sięgają po najwyższe laury.

Podczas mistrzostw w Szwajcarii Polskę reprezentowali następujący zawodnicy z Różanki:

Elżbieta Furtek – jako trener drużyny Tchoukball Różanka oraz szkoleniowiec młodzieżowej kadry narodowej

Przemysław Wójcik

Sebastian Gajda

Mateusz Samolewicz

Dominik Podsiadło

Jakub Pałucki

Julia Czudak

Wiktoria Pałucka

Dla wsparcia dalszej działalności klubu w Różance, uruchomiono w internecie specjalną zbiórkę na platformie zrzutka.pl, która potrwa do końca bieżącego tygodnia.