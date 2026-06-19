14-latkowie włamali się do warsztatu. Zostawili krótką, ale bezczelną wiadomość!

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Tuż po godz. 11.00 w minioną sobotę dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie otrzymał zgłoszenie o włamaniu do warsztatu samochodowego na terenie miasta.

Sprawcy weszli do środka, wybijając szybę w oknie i z jednego z serwisowanych pojazdów skradli materiały promocyjne.

​Na miejsce zostali skierowani policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Podczas prowadzonych czynności mundurowi znaleźli odręcznie napisaną wiadomość o treści:

Dzień dobry, przyszliśmy tu tylko zwiedzić i tak przy okazji posprzątaliśmy.

Policjantom szybko udało się ustalić, kto stoi za włamaniem i wytypowali dwóch 14-latków z powiatu strzyżowskiego.

Podczas przeszukania, w ich domach funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli część skradzionych przedmiotów. Materiały zgromadzone w tej sprawie zostaną teraz przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzyżowie, który zdecyduje o ich dalszym losie – informuje KPP Strzyżów.