14-latkowie włamali się do warsztatu. Zostawili krótką, ale bezczelną wiadomość!

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-19 14:47

Ktoś włamał się do jednego z lokalnych warsztatów samochodowych w Strzyżowie, zostawiając zuchwałą wiadomość! Sprawą zajęli się policjanci i zatrzymali dwóch 14-latków. O konsekwencjach jakie poniosą nastolatkowie, zadecyduje sąd rodzinny.

Policyjny radiowóz zaparkowany przed warsztatem samochodowym z wybitymi szybami, co wskazuje na włamanie, obok ujęcie odręcznej wiadomości sprawców. O dalszych losach nastolatków można przeczytać na naszym portalu.
Autor: KPP Strzyżów/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Tuż po godz. 11.00 w minioną sobotę dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie otrzymał zgłoszenie o włamaniu do warsztatu samochodowego na terenie miasta.

Sprawcy weszli do środka, wybijając szybę w oknie i z jednego z serwisowanych pojazdów skradli materiały promocyjne.

​Na miejsce zostali skierowani policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Podczas prowadzonych czynności mundurowi znaleźli odręcznie napisaną wiadomość o treści: 

Dzień dobry, przyszliśmy tu tylko zwiedzić i tak przy okazji posprzątaliśmy.

Policjantom szybko udało się ustalić, kto stoi za włamaniem i wytypowali dwóch 14-latków z powiatu strzyżowskiego.

 Podczas przeszukania, w ich domach funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli część skradzionych przedmiotów. Materiały zgromadzone w tej sprawie zostaną teraz przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzyżowie, który zdecyduje o ich dalszym losie – informuje KPP Strzyżów.

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