Policjanci znaleźli laboratorium mefedronu

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze CBŚP i Komendy Stołecznej Policji, wspierani przez policjantów z Rzeszowa i Dębicy. Pod koniec ubiegłego tygodnia weszli na jedną z posesji w powiecie dębickim. Na miejscu odkryli i zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych, w którym produkowano między innymi mefedron.

W domu była linia produkcyjna i ponad 28 kilogramów mefedronu

Podczas przeszukania domu zajmowanego przez zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli profesjonalną linię do produkcji narkotyków. Zabezpieczyli również ponad 28 kilogramów mefedronu w postaci kryształu, przygotowanego do dalszej dystrybucji. Przejęli też substancje znajdujące się na różnych etapach krystalizacji.

Zabezpieczone substancje trafiły do analizy w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Policjanci przerwali działającą produkcję i przejęli narkotyk, który był już przygotowany do dalszej dystrybucji.

Wśród zatrzymanych dwóch Białorusinów i Ukrainiec

W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn: dwóch obywateli Białorusi w wieku 37 i 31 lat oraz 24-letniego obywatela Ukrainy. Wszyscy trafili do Prokuratury Rejonowej w Dębicy.

W prokuraturze usłyszeli zarzuty produkcji znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec całej trójki tymczasowy areszt.

Śledztwo prowadzi policja w Rzeszowie

Dalsze postępowanie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Policjanci ustalają, kto jeszcze mógł stać za tym procederem.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI