Schowała się w toalecie autobusu. Tak chciała nielegalnie przekroczyć granicę

Ukrainka ukryła się w toalecie autobusu w Medyce. Chciała uniknąć kontroli granicznej

51-letnia Ukrainka usiłowała przekroczyć granicę niezgodnie z przepisami, chowając się w toalecie autobusu. Ponieważ nie miała paszportu, postanowiła w ten sposób ominąć odprawę graniczną. Jej próbę udaremnili strażnicy graniczni na przejściu w Medyce. Kobietę zobowiązano do powrotu do Ukrainy, a ponadto nałożono na nią trzyletni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

Jak poinformował w piątek, 23 października, kpt. SG Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kobietę znaleziono podczas kontroli przestrzeni pasażerskiej i bagażowej autobusu jadącego z Niemiec do Ukrainy. 51-latka ukryła się w toalecie, mając nadzieję, że funkcjonariusze jej nie zauważą.

– 51-letnia obywatelka Ukrainy usiłowała w ten sposób ominąć kontrolę, ponieważ nie posiadała paszportu. Jak zeznała, do pojazdu wsiadła bez wiedzy kierowcy. Wcześniej przekroczyła dozwolony czas pobytu na terytorium UE, a paszport – według jej relacji - został jej skradziony – relacjonował kpt. Zakielarz.

Trzyletni zakaz wjazdu do strefy Schengen dla obywatelki Ukrainy

Rzecznik przekazał ponadto, że wobec 51-letniej obywatelki Ukrainy wydano decyzję nakazującą jej powrót do kraju. Dodatkowo otrzymała ona zakaz wjazdu na teren strefy Schengen przez trzy lata. Po przeprowadzeniu wymaganych czynności skierowano ją do Ukrainy.