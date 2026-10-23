Schowała się w toalecie autobusu. Tak chciała nielegalnie przekroczyć granicę

Źródło PAP
Źródło PAP
D.P
2026-10-23 6:36

Liczyła, że dzięki temu ominie kontrolę na granicy. 51-letnia obywatelka Ukrainy schowała się w toalecie autobusu kursującego z Niemiec do Ukrainy. Kobieta nie posiadała paszportu i usiłowała nielegalnie przekroczyć granicę w Medyce na Podkarpaciu. Jej zamiary szybko udaremnili funkcjonariusze Straży Granicznej. Przez najbliższe trzy lata nie będzie mogła wjechać do strefy Schengen. Szczegóły poniżej.

Dach samochodu Straży Granicznej z włączoną sygnalizacją. O zatrzymaniu pasażerki w Medyce przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Ukrainka ukryła się w toalecie autobusu w Medyce. Chciała uniknąć kontroli granicznej

51-letnia Ukrainka usiłowała przekroczyć granicę niezgodnie z przepisami, chowając się w toalecie autobusu. Ponieważ nie miała paszportu, postanowiła w ten sposób ominąć odprawę graniczną. Jej próbę udaremnili strażnicy graniczni na przejściu w Medyce. Kobietę zobowiązano do powrotu do Ukrainy, a ponadto nałożono na nią trzyletni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

Jak poinformował w piątek, 23 października, kpt. SG Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kobietę znaleziono podczas kontroli przestrzeni pasażerskiej i bagażowej autobusu jadącego z Niemiec do Ukrainy. 51-latka ukryła się w toalecie, mając nadzieję, że funkcjonariusze jej nie zauważą.

Przeczytaj także:

– 51-letnia obywatelka Ukrainy usiłowała w ten sposób ominąć kontrolę, ponieważ nie posiadała paszportu. Jak zeznała, do pojazdu wsiadła bez wiedzy kierowcy. Wcześniej przekroczyła dozwolony czas pobytu na terytorium UE, a paszport – według jej relacji - został jej skradziony – relacjonował kpt. Zakielarz.

Trzyletni zakaz wjazdu do strefy Schengen dla obywatelki Ukrainy

Rzecznik przekazał ponadto, że wobec 51-letniej obywatelki Ukrainy wydano decyzję nakazującą jej powrót do kraju. Dodatkowo otrzymała ona zakaz wjazdu na teren strefy Schengen przez trzy lata. Po przeprowadzeniu wymaganych czynności skierowano ją do Ukrainy.

NAWROCKI ZADZWONIŁ DO MIZIOŁEK! Kulisy WOJNY Tuska z prezydentem | Miziołek & Olczyk

ROLKI