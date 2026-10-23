Niespokojny poranek. Pilny alert RCB dla dwóch województw! Polskie wojsko poderwało samoloty

Alert RCB w woj. lubelskim i podkarpackim. Komunikaty SMS u mieszkańców

Mieszkańcy niektórych powiatów na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie otrzymali wiadomości SMS z następującym ostrzeżeniem:

- UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.

Od godz. 6.30 alert obowiązuje dla mieszkańców powiatów woj. podkarpackiego: bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, jarosławskiego, jasielskiego, Krosna, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, Przemyśla, przemyskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, Rzeszowa, rzeszowskiego, sanockiego i strzyżowskiego.

W woj. lubelskim alert obowiązuje w powiatach: biłgorajskim, hrubieszowskim, tomaszowskim i zamojskim oraz w Zamościu, a po rozszerzeniu ostrzeżenia również w powiatach: włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim i krasnostawskim oraz w Chełmie.

Obrona powietrzna Polski w gotowości. Dowództwo wydało komunikat

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że w odpowiedzi na rosyjskie ataki powietrzne wymierzone w cele na zachodzie Ukrainy uruchomiono niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Działania przeprowadzono za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

- Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów – wskazano w komunikacie.

Dowództwo podkreśliło również, że na bieżąco śledzi rozwój sytuacji, a podległe mu siły i środki pozostają w pełnej gotowości do reakcji.

Jak działa system alertów RCB w Polsce?

Alert RCB to system powiadamiania ludności za pomocą SMS-ów o możliwych zagrożeniach oraz sytuacjach nadzwyczajnych. Ostrzeżenia opracowywane są m.in. na podstawie danych otrzymywanych od ministerstw, policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i innych instytucji centralnych.