Są popularne na grilla i bardzo szkodliwe! Tych produktów nie kupuj

Majówka 2026. Popularne produkty na grilla mogą być szkodliwe

W tym roku majowy weekend dla wielu z nas może być naprawdę długi. Jeżeli ktoś odpowiednio zaplanował sobie urlop na przełomie kwietnia i maja, może cieszyć się nawet z pełnego wolnego tygodnia. To zatem najlepszy czas i najwyższa pora, aby rozpocząć sezon grillowy. Dla sporej grupy Polaków majówka bez grilla po prostu nie istnieje. Rodzinne spotkania w świetnej atmosferze, okraszone pysznym jedzeniem, zawsze przynoszą sporo radości. Mogą one niestety przynieść także pewne niezbyt dobre konsekwencje dla naszego zdrowia. O jakie konkretnie chodzi?

Majówka 2026. Te produkty szkodzą naszemu zdrowiu

Niektóre produkty przyrządzone na grillu świetnie smakują, ale nie zawsze pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Pewne składniki produktów spożywczych w połączeniu z wysoką temperaturą grilla, mogą przynieść negatywne konsekwencje. Dietetycy przygotowali szczegółową listę, zawierającą produkty, których powinniśmy unikać podczas przygotowywania grilla. Z niektórych naprawdę trudno zrezygnować, ale czego nie robi się w trosce o zdrowie. O jakie rzeczy konkretnie chodzi? Czego lepiej nie kupować na grilla? O tym przekonacie się zaglądając do naszej galerii.

Dlaczego dym z grilla jest tak niebezpieczny?

Kluczowym problemem podczas grillowania jest proces, który zachodzi, gdy tłuszcz z mięsa skapuje na rozżarzone węgle. Wytwarza się wówczas gęsty dym, który nasyca nasze potrawy szkodliwymi substancjami. Mowa tu przede wszystkim o wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych (WWA, znane też jako PAH), w tym o silnie rakotwórczym benzopirenie. Związki te nie tylko osiadają na jedzeniu, ale również wdychamy je wraz z dymem.

Naukowcy alarmują, że 200 gramów kiełbasy przygotowanej na tradycyjnym grillu węglowym może dostarczyć naszemu organizmowi nawet 100 razy więcej benzopirenu niż dym z 20 wypalonych papierosów. Dodatkowo, w wyniku działania bardzo wysokiej temperatury na samo mięso, powstają inne szkodliwe związki – aminy heterocykliczne (HCA). Obie grupy substancji mają udowodniony wpływ na uszkadzanie DNA komórek, co może sprzyjać rozwojowi nowotworów.

Karkówka, boczek, kiełbasa – grillowi wrogowie numer jeden

Choć karkówka, boczek i tłusta kiełbasa to dla wielu synonimy udanego grilla, z perspektywy zdrowia są najgorszym możliwym wyborem. Ich wysoka zawartość tłuszczu bezpośrednio przekłada się na intensywność powstawania toksycznego dymu. Im więcej tłuszczu wytapia się i skapuje na żar, tym więcej rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych trafia z powrotem na nasze jedzenie.

Szczególnie problematyczne są mięsa przetworzone, takie jak kiełbasy, które często zawierają azotyny. Te konserwanty w wysokiej temperaturze mogą przekształcać się w jeszcze groźniejsze dla zdrowia nitrozaminy. Dlatego dietetycy zalecają, aby na ruszt trafiały przede wszystkim chude gatunki mięsa, takie jak drób (bez skóry), ryby, a także warzywa, które nie generują tak dużego ryzyka.

Jak grillować mądrze? Czas i temperatura mają znaczenie

Aby ograniczyć ilość szkodliwych substancji, kluczowa jest cierpliwość i kontrola nad procesem grillowania. Największym błędem jest kładzenie jedzenia na ruszt tuż po rozpaleniu grilla, gdy nad węglem unoszą się jeszcze płomienie i dym z podpałki. Potrawy należy grillować dopiero wtedy, gdy węgiel pokryje się warstwą szarego popiołu – oznacza to, że osiągnął odpowiednią temperaturę i będzie emitował głównie żar, a nie otwarty ogień.

Należy bezwzględnie unikać przypalania potraw. To właśnie czarna, zwęglona skórka jest miejscem, gdzie koncentracja rakotwórczych amin heterocyklicznych jest największa. Aby temu zapobiec, warto często obracać mięso, grillować mniejsze kawałki, które szybciej dochodzą, oraz umieszczać ruszt nieco wyżej nad żarem. Dobrym rozwiązaniem jest także stosowanie tacek, które ograniczają kapanie tłuszczu na węgiel.