Dramat na łące pod Jasłem. Policjant stracił panowanie nad motorem i wjechał w kobietę

Pościg za kierowcą BMW

Według przekazanych informacji, kierujący samochodem marki BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci natychmiast podjęli pościg za uciekającym pojazdem. Akcja prowadzona była na drogach w rejonie Jabłonicy.

W trakcie pościgu doszło jednak do niebezpiecznego zdarzenia. Jeden z funkcjonariuszy poruszających się motocyklem policyjnym stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. W efekcie zjechał z jezdni na pobliską łąkę.

Motocykl uderzył w kobietę

Po zjechaniu z drogi motocykl z dużą siłą uderzył w znajdującą się na łące kobietę. W wyniku zdarzenia 27-latka odniosła obrażenia i wymagała natychmiastowej pomocy medycznej.

Drugi z funkcjonariuszy, widząc sytuację, podjął decyzję o przerwaniu pościgu, aby udzielić pomocy poszkodowanej. Jak przekazano, policjant kierujący motocyklem nie odniósł obrażeń.

Ranna kobieta została przetransportowana do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Kierowca BMW, który był powodem podjęcia interwencji, oddalił się z miejsca zdarzenia i nie został zatrzymany.

Na miejscu liczne służby

Na miejsce wypadku zadysponowano liczne siły ratownicze. W działaniach brały udział zastępy straży pożarnej z JRG PSP Jasło, a także jednostki KSRG OSP Święcany oraz OSP Jabłonica. Na miejscu pracował również zespół ratownictwa medycznego z krosnańskiej stacji (podstacja w Jaśle).

W związku z prowadzonymi działaniami droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane. Sprawą zajmuje się komenda wojewódzka w Rzeszowie oraz prokuratura, które będą analizować przebieg pościgu i wypadku.

