Dramat na łące pod Jasłem. Policjant stracił panowanie nad motorem i wjechał w kobietę

Marta Grabiec
2026-05-04 12:10

Do groźnego zdarzenia doszło 2 maja około godziny 13:15 w miejscowości Jabłonica koło Jasła. Policyjny pościg za kierowcą BMW zakończył się wypadkiem, w wyniku którego ranna została 27-letnia kobieta. Sprawą zajmują się obecnie prokuratura oraz komenda wojewódzka w Rzeszowie.

Autor: Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

Pościg za kierowcą BMW

Według przekazanych informacji, kierujący samochodem marki BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci natychmiast podjęli pościg za uciekającym pojazdem. Akcja prowadzona była na drogach w rejonie Jabłonicy.

W trakcie pościgu doszło jednak do niebezpiecznego zdarzenia. Jeden z funkcjonariuszy poruszających się motocyklem policyjnym stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. W efekcie zjechał z jezdni na pobliską łąkę.

Motocykl uderzył w kobietę

Po zjechaniu z drogi motocykl z dużą siłą uderzył w znajdującą się na łące kobietę. W wyniku zdarzenia 27-latka odniosła obrażenia i wymagała natychmiastowej pomocy medycznej.

Drugi z funkcjonariuszy, widząc sytuację, podjął decyzję o przerwaniu pościgu, aby udzielić pomocy poszkodowanej. Jak przekazano, policjant kierujący motocyklem nie odniósł obrażeń.

Ranna kobieta została przetransportowana do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Kierowca BMW, który był powodem podjęcia interwencji, oddalił się z miejsca zdarzenia i nie został zatrzymany.

Na miejscu liczne służby

Na miejsce wypadku zadysponowano liczne siły ratownicze. W działaniach brały udział zastępy straży pożarnej z JRG PSP Jasło, a także jednostki KSRG OSP Święcany oraz OSP Jabłonica. Na miejscu pracował również zespół ratownictwa medycznego z krosnańskiej stacji (podstacja w Jaśle).

W związku z prowadzonymi działaniami droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane. Sprawą zajmuje się komenda wojewódzka w Rzeszowie oraz prokuratura, które będą analizować przebieg pościgu i wypadku.

