Rzeszowskie Juwenalia 2026. Niesamowity line-up! Oto lista koncertów, wydarzeń i atrakcji. Tego nie możesz przegapić

Rzeszowskie Juwenalia od lat słyną z różnorodności i otwartości, łącząc gatunki, pokolenia i uczelnie. Podobnie jak w poprzednich latach, impreza powstaje we współpracy z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą. Organizatorzy konsekwentnie budują line-up, który trafia do szerokiej publiczności, od młodszych fanów po miłośników klasycznych brzmień. Dzięki temu na scenach spotykają się gwiazdy takie jak Maryla Rodowicz i Dżem, obok nich pojawiają się też wykonawcy tacy jak Pezet czy PRO8L3M. Ta unikalna mieszanka sprawia, że Rzeszowskie Juwenalia są przestrzenią wspólnej zabawy dla różnych pokoleń. Nie jest więc zaskoczeniem, że wydarzenie przyciąga nie tylko studentów, ale również mieszkańców regionu i gości z całej Polski. W poprzednich edycjach frekwencja sięgała ponad 90 tysięcy uczestników! To dowód na to, że Rzeszowskie Juwenalia to nie tylko studencka impreza, ale prawdziwy festiwal muzyczny, który może konkurować z największymi wydarzeniami w kraju.

Rzeszowskie Juwenalia to również najbardziej utytułowana impreza studencka w Polsce, która czterokrotnie zdobywała tytuł najlepszych juwenaliów w Polsce (w latach 2014, 2018, 2023 i 2025). Ten sukces jest wynikiem doskonałej organizacji i dbałości o każdy detal, co przekłada się na niezapomniane wrażenia uczestników.

Kto wystąpi na Rzeszowskich Juwenaliach 2026?

Jak co roku, koncerty będą odbywać się jednocześnie na różnych scenach, z których każda ma swój własny, unikalny styl. Dzięki temu uczestnicy mogą swobodnie wybierać, co najbardziej im odpowiada.

Na scenie PRz pojawią się artyści dobrze znani z dużych festiwali i radiowych playlist. Scena Brend to muzyka dla fanów rapu i nowoczesnych brzmień, a Bunkier to tradycyjnie miejsce dla tych, którzy wolą imprezowy klimat. Organizatorzy w tym roku zaskakują dodaniem do imprezy kolejnej czwartej sceny, która ma być przestrzenią dla osób, które chcą w komfortowej atmosferze się zrelaksować!

Scena PRz

8 maja: Kacperczyk, Lady Pank, Enej, Strachy Na Lachy, Bracia Figo Fagot, Bass Astral

9 maja: Nocny Kochanek, Maryla Rodowicz, Myslovitz, Dżem, Bletka

Scena Brend

8 maja: Pezet, Kizo, Żabson, Miü, Malik Montana, White 2115

9 maja: Bambi, PRO8L3M, Zippy Ogar, Sentino, Rów Babicze

Scena Bunkier

8 maja: Baciary, Skolim, Chwytak & DJ Wiktor & Zuza

9 maja: Zenon Martyniuk, Cypis, DJ Akun

Dodatkowo, tegoroczna edycja obfituje w aż 8 wydarzeń towarzyszących, w tym: konkurs piosenki „Kill Me With The Music”, akcję krwiodawstwa, konferencję naukową, tydzień sportu, grę terenową, kolaż kół naukowych, silent disco oraz pobudkę juwenaliową. To wszystko sprawia, że Rzeszowskie Juwenalia to prawdziwe święto studenckie, które oferuje coś dla każdego.

Rzeszowskie Juwenalia: Kampus zamieniony w festiwalową strefę

Rzeszowskie Juwenalia zaplanowano na piątek i sobotę, 8-9 maja, na kampusie Politechniki Rzeszowskiej. Organizatorzy przypominają, że bramy otworzą się po południu, dlatego warto przyjść wcześniej, aby uniknąć kolejek i spokojnie wejść na teren imprezy, bez pośpiechu rozpocząć zabawę.

Rzeszowskie Juwenalia to znacznie więcej niż tylko koncerty. To dwa dni wspólnego świętowania, spotkań i naprawdę wyjątkowej studenckiej atmosfery, która każdego roku przyciąga coraz więcej osób. Trudno o lepszy klimat niż dni wypełnione koncertami, integracją i tą specyficzną energią, którą można poczuć tylko na Rzeszowskich Juwenaliach. Różnorodność line-upu, kilka scen oraz doskonała organizacja sprawiają, że to wydarzenie ponownie zapowiada się jako jedna z najważniejszych plenerowych atrakcji w regionie.

Rzeszowskie Juwenalia 2026 to wydarzenie, które łączy pokolenia studentów, absolwentów i całe rodziny – wokół muzyki, wyjątkowego klimatu i dobrej zabawy. Impreza znalazła się w Top 3 pod względem liczby sprzedanych biletów na festiwalach z polską muzyką w 2025 r. (platforma e-bilet)!

Źródło: Materiał prasowy organizatorów Rzeszowskich Juwenaliów