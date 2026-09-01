Rozpoczęcie roku szkolnego dawniej. Stare zdjęcia z archiwum pokazują, jak dzieci witały szkołę

Nowy rok szkolny na dawnych fotografiach

Początek edukacji wiąże się z nowymi wyzwaniami i oczekiwaniami. We wrześniu w całej Polsce tradycyjnie słychać pierwszy dzwonek. Uczniowie poznają swoich rówieśników, dowiadują się o planie zajęć i zasadach panujących w szkole. Mniej lub bardziej elegancko ubrani, z nową energią rozpoczynają kolejny rok nauki.

Zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądało to kilkadziesiąt lat temu? Przygotowaliśmy zbiór unikalnych fotografii z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które pokazują powrót do szkoły w ubiegłym stuleciu.

Tradycyjnie uroczystości rozpoczynały się mszą świętą z udziałem sztandaru. Następnie uczniowie maszerowali do budynku szkoły na główny apel. Czy współczesne obchody znacznie się różnią?

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Nowe zasady: zakaz smartfonów w szkołach od 2026 roku

Rok szkolny 2026/2027 to czas ważnych zmian. Wprowadzony zostanie całkowity zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. Restrykcje obejmą nie tylko same lekcje, ale również przerwy oraz zajęcia odbywające się poza budynkiem, takie jak wychowanie fizyczne. Przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. O zgodzie na użycie telefonu, na przykład w celu pilnego skontaktowania się z opiekunem, będzie każdorazowo decydował nauczyciel.

Placówki edukacyjne muszą dostosować swoje regulaminy do nowych wytycznych do końca grudnia.