Rozbój z użyciem kija bejsbolowego w Krośnie. Trzy osoby odpowiedzą przed sądem

Do zdarzenia doszło 29 maja na ulicy Legionów w Krośnie. Śledczy z tamtejszej Prokuratury Rejonowej sfinalizowali postępowanie dotyczące brutalnego rozboju, o którego dokonanie podejrzewa się troje sprawców, w tym jedną kobietę i dwóch mężczyzn.

Z komunikatów przekazywanych przez śledczych wynika, że 13 października akt oskarżenia obejmujący całą trójkę podejrzanych wpłynął do krośnieńskiego Sądu Okręgowego.

- W przedmiotowej sprawie oskarżonym przedstawiono zarzut dokonania rozboju przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu w postaci kija bejsbolowego. Według ustaleń śledztwa sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, zadawali pokrzywdzonemu uderzenia kijem bejsbolowym, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia jego telefonu komórkowego. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała – poinformowała dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Podejrzani odpowiedzą przed wymiarem sprawiedliwości za rozbój kwalifikowany połączony z wywołaniem lekkiego uszczerbku na zdrowiu zaatakowanego.

- Jeden z oskarżonych działał w warunkach recydywy. Ponadto przedstawiono mu dodatkowe zarzuty dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – dodaje prokurator.

Wobec wszystkich trojga podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Za czyny zarzucane oskarżonym kodeks karny przewiduje karę od 3 do nawet 20 lat więzienia.