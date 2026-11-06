Poważny wypadek w Krościenku. Zakleszczonego 18-latka wycinali strażacy

Do wypadku doszło w czwartek, 5 listopada przed godziną 11.00 na trasie krajowej nr 84 w miejscowości Krościenko na terenie powiatu bieszczadzkiego. Na drodze doszło do zderzenia osobowego Volkswagena Bory z ciężarowym Volvo. Wskutek tego uderzenia obrażeń doznał mężczyzna kierujący autem osobowym, który został uwięziony we wnętrzu rozbitego pojazdu.

- Poszkodowany był zakleszczony we wraku pojazdu. Strażacy, wykorzystując specjalistyczny sprzęt hydrauliczny, wykonali dostęp do poszkodowanego, a następnie ewakuowali go z rozbitego samochodu przy użyciu deski ortopedycznej – relacjonowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.

Funkcjonariusze policji przekazali już pierwsze informacje wyjaśniające dokładny przebieg tego zdarzenia.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego, jadący w kierunku Ustrzyk Dolnych, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdem ciężarowym – podaje KPP w Ustrzykach Dolnych.

Poszkodowany 18-latek siedzący za kierownicą osobówki wymagał pilnej hospitalizacji, dlatego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do rzeszowskiego szpitala.

Przeprowadzone badanie wykazało, że 39-letni mężczyzna prowadzący ciężarowe Volvo był trzeźwy.

W rejonie wypadku czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzili mundurowi. Na czas działań służb ratunkowych oraz policji ruch na tym odcinku drogi został całkowicie wstrzymany.