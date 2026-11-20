Gdzie spadły rosyjskie obiekty na Podkarpaciu?

Groźny incydent miał miejsce w piątkowy poranek, kiedy to w dwóch punktach województwa podkarpackiego na ziemię runęły niezidentyfikowane maszyny. Pierwsza z nich spadła na otwarty teren we wsi Mołodycz w powiecie jarosławskim. Obiekt uderzył w ziemię dokładnie 280 metrów od niezamieszkanego w tym momencie domku letniskowego. Druga maszyna zakończyła swój lot w lesie nieopodal miejscowości Rudnik nad Sanem.

W rejonie zdarzeń błyskawicznie pojawiły się liczne siły mundurowe. Teren zabezpieczali funkcjonariusze policji, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, a także przedstawiciele służb wywiadowczych. Działania w Mołodyczu osobiście kontrolowała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Urzędniczka zaznaczyła na miejscu, że żadna z tych sytuacji nie stworzyła bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia oraz życia okolicznych mieszkańców.

Głos w sprawie zabrał również szef resortu obrony. „Od pierwszych sygnałów o zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę Wojsko Polskie monitorowało sytuację. Pierwsze alerty uruchomiono już o godz. 1:40. Następnie aktywowano naziemne systemy obrony powietrznej i poderwano dyżurne pary myśliwców. W działaniach uczestniczyły polskie F-16, szwedzkie Gripeny, samolot rozpoznawczy Saab oraz holenderski samolot tankowania powietrznego MRTT. W trakcie ataku doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. Służby zabezpieczyły szczątki w trzech miejscowościach: Mołodycz, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec. W wyniku tych zdarzeń nikt nie ucierpiał na terytorium Polski” – stwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lotnisko w Jasionce i ewakuacja wieży kontroli lotów

Piątkowy poranek przyniósł także działania ze strony Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która zdecydowała o przerwaniu pracy wieży kontroli lotów w Jasionce. Z terenu podrzeszowskiego portu lotniczego ewakuowano łącznie dziewięć osób, w tym sześciu członków personelu operacyjnego. Był to pierwszy tego typu przypadek od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Przyczyny tak zdecydowanej reakcji służb przybliżyła wojewoda. Armia nieustannie śledzi trasy przelotu oraz szacuje ryzyko, jakie stwarzają obiekty zmierzające w stronę polskich granic. W obliczu realnego niebezpieczeństwa wydano polecenie natychmiastowego ukrycia pracowników lotniska w bezpiecznym miejscu. W tym samym czasie na podkarpackim niebie trwała operacja z udziałem wojskowych myśliwców, co wymusiło całkowite wstrzymanie cywilnego ruchu lotniczego w tym rejonie.

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