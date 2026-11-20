Metalowe szczątki w miejscowości Mołodycz na Podkarpaciu

We wschodnich regionach kraju znów pojawił się niepokój wśród lokalnej społeczności. Zaskakującego znaleziska dokonano dziś rano we wsi Mołodycz, położonej w powiecie jarosławskim. W pobliżu tamtejszych stawów Miłków, na otwartej przestrzeni, odkryto wyrwę w ziemi oraz liczne metalowe fragmenty. Miejscowa policja potwierdziła już, że informacja o tym incydencie dotarła do funkcjonariuszy w godzinach porannych.

„Dzisiaj około godziny 8:30 policjanci komendy w Jarosławiu zostali powiadomieni przez mężczyznę, że w Mołodyczu w rejonie stawów Miłków na dużej rozelgłej przestrzeni porozrzucane są metalowe elementy. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia, na miejscu pracuje wojsko oraz strażacy. Szczegółów w tej sprawie udziela Żandarmeria Wojskowa”

- poinformowała w rozmowie z redakcją „Super Expressu” aspirant sztabowy Anna Długosz, reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Jarosławiu.

Rzeczniczka zaznaczyła również, że oprócz funkcjonariuszy policji w działania zaangażowano inne formacje, w tym żołnierzy. Po dokładniejsze informacje odesłała bezpośrednio do Żandarmerii Wojskowej, która przejęła już prowadzenie tego postępowania.

Komunikat policji o niezidentyfikowanych obiektach w Mołodyczu i Rudniku nad Sanem

W godzinach popołudniowych funkcjonariusze z Podkarpacia opublikowali oficjalne oświadczenie, w którym podsumowali dotychczasowe czynności i potwierdzili oba incydenty.

„Prowadzimy czynności na miejscu dwóch zdarzeń w związku z ujawnieniem niezidentyfikowanych przedmiotów. W powiecie niżańskim ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym, w rejonie miejscowości Rudnik nad Sanem. W miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim, ujawniono elementy, leżące na nieużytkach rolnych, na dużej rozległej przestrzeni. O zdarzeniach powiadomiliśmy m.in. Żandarmerię Wojskową, ABW, SKW oraz Straż Pożarną. Na miejsce zdarzeń skierowani zostali policjanci z Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Jarosławia, Brzozowa i Leżajska a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji i SPKP. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych”

– czytamy w komunikacie podkarpackiej policji.

Badanie metalowych szczątków na Podkarpaciu przez pirotechników

Obecnie brakuje jeszcze oficjalnych informacji wyjaśniających, czym są odnalezione przedmioty i czy ich obecność wynika z naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W tego typu sytuacjach obowiązują niezwykle precyzyjne procedury bezpieczeństwa. Zanim specjaliści przystąpią do oceny obiektów, odnalezione szczątki muszą najpierw zbadać policyjni pirotechnicy. Do ich zadań należy upewnienie się, że porozrzucane metalowe fragmenty nie stwarzają żadnego niebezpieczeństwa dla otoczenia. Eksperci ustalający dokładne pochodzenie tych elementów rozpoczną swoją pracę dopiero wtedy, gdy otrzymają na to „zielone światło”.

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