Ranny żółw na drodze w Jarosławiu. Nietypowa interwencja policji

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-15 14:45

W poniedziałek wieczorem jarosławska policja otrzymała nietypowe zgłoszenie. Na jezdni znajdował się poszkodowany żółw. Dzięki sprawnej reakcji świadka i mundurowych zwierzę trafiło do weterynarza.

żółw
Autor: KPP Jarosław/ Materiały prasowe

W poniedziałkowy wieczór, 13 lipca, funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego w Jarosławiu zostali wezwani do niecodziennego zdarzenia. Przechodzień zauważył na ulicy żółwia, który potrzebował pomocy. Mundurowi od razu pojechali we wskazane przez świadka miejsce, aby ratować zwierzę.

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Ranny żółw został bezpiecznie zabrany przez funkcjonariuszy i przewieziony do jarosławskiej komendy, skąd następnie przekazano go pracownikowi lecznicy weterynaryjnej – podaje podkarpacka policja.

Sytuacja z Jarosławia pokazuje, że reagowanie na cierpienie zwierząt ma ogromne znaczenie. Każde działanie na rzecz bezbronnych stworzeń wymaga szybkiej reakcji. Poszkodowany żółw znajduje się obecnie pod opieką weterynarzy, którzy robią wszystko, by uratować mu życie. Zdarzenie to udowadnia, jak ważna jest czujność mieszkańców oraz profesjonalizm służb mundurowych.

Pamiętajmy, że widząc ranne lub zagrożone zwierzę, warto powiadomić odpowiednie służby, aby mogło jak najszybciej otrzymać niezbędną pomoc - przypominają policjanci.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP