Przerażający pożar kościoła w Przemyślu. Ogień zniszczył wszystko na swojej drodze

Pożar kościoła w Przemyślu

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek (25 maja) przed południem na osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu. Na ulicy Leszczynowej zapalił się kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski. Zgłoszenie o żywiole wpłynęło do służb chwilę przed godziną 10:30, o czym poinformował w rozmowie z „Super Expressem” st. bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Do akcji natychmiast skierowano jednostki OSP oraz PSP z całego powiatu przemyskiego.

Rzecznik zaznaczył, że sytuację udało się w miarę szybko opanować, ale straty są ogromne – płomienie doszczętnie zrujnowały środek świątyni. Żywioł nie oszczędził absolutnie niczego, trawiąc wyposażenie kościoła. W sieci pojawiły się porażające zdjęcia z interwencji, udostępnione przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krasiczynie. Widać na nich potężne płomienie, które z dużą siłą wydostawały się przez okna płonącego budynku.

Mimo ogromnej skali zniszczeń i przerażającego widoku, w pożarze nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Służby zbadają przyczyny pożaru

St. bryg. Marcin Betleja podał, że w najważniejszym momencie akcji gaśniczej na miejscu pracowało aż dziewięć zastępów straży pożarnej. Obecnie nie wiadomo, co wywołało tak gwałtowny pożar, ale odpowiednie organy zajmą się dokładnym wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia. Trwa ocena szkód i zabezpieczanie pogorzeliska.

