„Polska Jerozolima” tak mówi się o tym miejscu, które znajduje się na Podkarpaciu w gminie Fredropol. To 24 km od Przemyśla i około 50 km od Bieszczadów. Kalwaria Pacławska, bo o niej mowa to kompleks, który powstał nieprzypadkowo i według planu. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Andrzej Maksymilian Fredro, który w 1665 roku założył tu osadę. Jego cel miał przede wszystkim podłoże religijne.

Zbudowali w Polsce Jerozolimę

Klasztor franciszkanów powstał na górze o wysokości 465 m n. p. m. Zbudowanie tego miejsca na wzgórzach bezpośrednio nawiązuje do krajobrazu wokół Jerozolimy.

Jak można przeczytać na stronie internetowej kalwarii, „dwa duże wzniesienia rozdziela dolina, która ma obrazować Dolinę Jozafata. Płynąca nią rzeka Wiar jest tu przywoływana jako odpowiednik biblijnego Cedronu. Na zboczach powstały kaplice — jedna z gór ma symbolizować Golgotę, druga Górę Oliwną”.

Droga krzyżowa zajmuje około 1662 metry.

Kalwaria Pacławska obecnie

Świątynia, którą obecnie można odwiedzać, była budowana w latach 1770–1775 i pochodzi z fundacji Szczepana Józefa Dwernickiego. Nazywany jest on drugim fundatorem Kalwarii. Został pochowany w jej podziemiach.

W kościele wybuchły pożary w latach 1855 i 1862. Chociaż ucierpiały zabudowania gospodarcze i zewnętrzne elementy kościoła, wnętrze nie ucierpiało, co przypisano opiece Matki Bożej. W Kalwarii Pacławskiej czczona jest Matka Boska Słuchająca, a odsłonione ucho przypomina, że można się tam udać ze wszelkimi troskami i prośbami.

Pod cudownym obrazem modlili się m.in. hetmani Stanisław Żółkiewski i Stefan Czarniecki, książę Jarema Wiśniowiecki, król Jan Kazimierz oraz król Jan III Sobieski i znajdował się w Kamieńcu Podolskim. Na rozkaz tureckiego komendanta miał zostać wrzucony do rzeki Smotrycz. Skąd obraz wziął się w Kalwarii Pacławskiej? Syn Andrzeja Maksymiliana Fredry, Stanisław Fredro twierdził, że jego ojciec, wykupił obraz od Turków i przeznaczył do kościoła w Kalwarii.