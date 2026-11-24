Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie

Na podstawie porannych odczytów ze wszystkich stacji pomiarowych w mieście stan powietrza w stolicy Podkarpacia jest dziś bardzo dobry. Odpowiednia cyrkulacja powietrza działa jak naturalna miotła, która na bieżąco rozwiewa dym z kominów i spaliny samochodowe, nie pozwalając im zawisnąć nad osiedlami. Oznacza to pełen komfort oddychania bez ryzyka dla zdrowia.

Czyste powietrze sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Dzieci, osoby starsze oraz pacjenci z chorobami układu oddechowego mogą bez przeszkód spędzać czas na zewnątrz i cieszyć się dobrą jakością otoczenia.

Jak odczytywać dzisiejsze (24.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie zinterpretować napływające dane, warto odnieść je do obowiązujących norm bezpieczeństwa. Polskie normy GIOŚ określają dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny wynosi 20 µg/m³ (w przypadku PM2.5 norma dobowa według zalecen WHO to 15 µg/m³).

Oto szczegółowy podgląd odczytów zarejestrowanych na rzeszowskich stacjach pomiarowych o godzinie 08:00:

Rzeszów, Al. Rejtana: o godzinie 08:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło 6.7 µg/m³ (ogólny indeks jakości powietrza: Bardzo dobry). Na tej stacji nie prowadzono pomiaru pyłu PM2.5. Wynik PM10 stanowi zaledwie 13,4% dobowej normy bezpieczeństwa.

o godzinie 08:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło 6.7 µg/m³ (ogólny indeks jakości powietrza: Bardzo dobry). Na tej stacji nie prowadzono pomiaru pyłu PM2.5. Wynik PM10 stanowi zaledwie 13,4% dobowej normy bezpieczeństwa. Rzeszów, Al. Piłsudskiego: o godzinie 08:00 zarejestrowano stężenie PM10 na poziomie 8.8 µg/m³ oraz PM2.5 równe 6.1 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Odczyt PM10 to niespełna 18% dobowego limitu.

o godzinie 08:00 zarejestrowano stężenie PM10 na poziomie 8.8 µg/m³ oraz PM2.5 równe 6.1 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Odczyt PM10 to niespełna 18% dobowego limitu. Rzeszów, ul. Starzyńskiego: pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie PM10 wynoszące 8.5 µg/m³ (17% normy dobowej) oraz PM2.5 na poziomie 8.6 µg/m³.

pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie PM10 wynoszące 8.5 µg/m³ (17% normy dobowej) oraz PM2.5 na poziomie 8.6 µg/m³. Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego: odczyt z godziny 08:00 wskazał PM10 o wartości 9.5 µg/m³ (19% normy dobowej) oraz PM2.5 na poziomie 6.8 µg/m³.

Wszystkie zarejestrowane stężenia pyłów zawieszonych w Rzeszowie utrzymują się na bardzo niskim poziomie, stanowiąc zaledwie ułamek dobowych limitów ostrożnościowych.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanina dymu, spalin i wilgoci, która powstaje wtedy, gdy zanieczyszczenia z kominów i rur wydechowych nie mogą ulecieć w górę i zawisają nisko nad ziemią. Drobne cząsteczki pyłu działają jak mikroskopijny pył wnikający głęboko do płuc, co może wywoływać podrażnienia i kaszel. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźniki jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie gdy należysz do grupy bardziej wrażliwej, np. małych dzieci czy seniorów.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie