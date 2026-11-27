Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie

Ogólny stan powietrza w stolicy Podkarpacia jest dziś bardzo dobry. Choć zimowe chłody zmuszają do intensywniejszego ogrzewania domów, a dym z pieców domowych i rur wydechowych trafia do otoczenia, opady śniegu oraz ruch powietrza skutecznie zapobiegają gromadzeniu się brudu. Mieszkańcy mogą bez przeszkód planować przebywanie na zewnątrz.

Rzeszowska atmosfera jest wolna od groźnych stężeń toksycznych cząsteczek. Jeśli tylko ubierzemy się odpowiednio ciepło, warto wykorzystać ten dzień na aktywność fizyczną lub spacer po parkach i rzeszowskich bulwarach.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Oficjalny polski poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³ w ujęciu dobowym. Dla drobniejszych pyłów PM2.5 norma roczna GIOŚ to 20 µg/m³, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by ich średnie stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³. Oto szczegółowe odczyty zarejestrowane na stacjach w Rzeszowie:

Rzeszów, Al. Piłsudskiego: pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie PM10 na poziomie 23,3 µg/m³ (co stanowi niespełna 47% dobowej normy GIOŚ) oraz PM2.5 na poziomie 11,7 µg/m³ (poniżej dobowego zalecenia WHO). Ogólny indeks jakości powietrza na tej stacji wynosi Bardzo dobry .

pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie PM10 na poziomie 23,3 µg/m³ (co stanowi niespełna 47% dobowej normy GIOŚ) oraz PM2.5 na poziomie 11,7 µg/m³ (poniżej dobowego zalecenia WHO). Ogólny indeks jakości powietrza na tej stacji wynosi . Rzeszów, Al. Rejtana: o godzinie 08:00 odnotowano wartość PM10 wynoszącą 11,1 µg/m³ (zaledwie 22% limitu dobowego). Na tej stacji mierzono tylko pył PM10 (indeks PM10: bardzo dobry, indeks PM2.5: dobry), a ogólny indeks stacji to Bardzo dobry .

o godzinie 08:00 odnotowano wartość PM10 wynoszącą 11,1 µg/m³ (zaledwie 22% limitu dobowego). Na tej stacji mierzono tylko pył PM10 (indeks PM10: bardzo dobry, indeks PM2.5: dobry), a ogólny indeks stacji to . Rzeszów, ul. Starzyńskiego: odczyt z godziny 08:00 wykazał 12,5 µg/m³ dla pyłu PM10 oraz 11,5 µg/m³ dla pyłu PM2.5. Oba parametry mieszczą się daleko poniżej poziomów ostrzegawczych.

odczyt z godziny 08:00 wykazał 12,5 µg/m³ dla pyłu PM10 oraz 11,5 µg/m³ dla pyłu PM2.5. Oba parametry mieszczą się daleko poniżej poziomów ostrzegawczych. Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego: podczas pomiaru o godzinie 08:00 zarejestrowano 12 µg/m³ pyłu PM10 i 9 µg/m³ pyłu PM2.5, co stanowi najniższe stężenie drobnych drobin w całym mieście.

Wszystkie rzeszowskie punkty pomiarowe wskazują wartości w pełni sprzyjające zdrowiu mieszkańców, bez żadnych przekroczeń norm bezpieczeństwa.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna chmura zanieczyszczeń, która powstaje ze połączenia spalin samochodowych oraz dymu z domowych pieców z mgłą i wilgotnym powietrzem. Unoszące się w nim drobne cząsteczki mogą wnikać w głłąb układu oddechowego i powodować podrażnienia. Warto stosować złotą zasadę mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza gdy opiekujesz się dziećmi, osobami starszymi lub zmagasz się z problemami zdrowotnymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie