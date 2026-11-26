Mieszkanka Rzeszowa zgłosiła się do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu w piątek. Poinformowała, że podczas porządkowania domu w Jarosławiu, po zmarłym członku rodziny, znalazła pięć karabinów.

Policjanci pojechali pod wskazany adres.

Na miejscu, zgłaszająca wskazała szafę, w której znajdowało się pięć sztuk karabinów powtarzalnych. Podczas sprawdzania pozostałych pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli także magazynek talerzowy wraz z trzema sztukami amunicji pozbawionej cech bojowych oraz pistolet Luger z magazynkiem, bez amunicji – przekazują policjanci.

Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone przez mundurowych. Co robić w przypadku, gdy znajdziemy broń?

- Policjanci przypominają, że w przypadku ujawnienia broni lub amunicji należy zachować szczególną ostrożność i nie podejmować prób samodzielnego sprawdzania, przenoszenia czy zabezpieczenia takich przedmiotów. O każdym tego rodzaju znalezisku należy niezwłocznie poinformować Policję. Funkcjonariusze podejmą odpowiednie czynności i bezpiecznie zabezpieczą przedmioty – przekazują mundurowi w komunikacie.