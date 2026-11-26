Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla południowych regionów kraju.

Po śnieżycach nadejdzie silne ochłodzenie, a termometry pokażą nawet -11 stopni Celsjusza.

Sprawdź harmonogram nadchodzących mrozów oraz listę regionów, w których warunki atmosferyczne będą najtrudniejsze.

Zimowa aura utrzymuje się w Polsce, a w najbliższych godzinach wystąpią śnieżyce. W czwartek, 26 listopada, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował alerty ostrzegające przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju. Komunikaty obowiązują od godziny 15.00 do piątku do godziny 18.00 w południowych powiatach następujących województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

podkarpackiego

i niemal całego małopolskiego.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm – podaje IMGW.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe

Silny mróz od niedzieli. Gdzie temperatura spadnie najbardziej?

W weekend nastąpi dalsze pogorszenie pogody i pojawi się silny mróz. W niedzielę, 29 listopada, w Małopolsce temperatura spadnie nawet do -11 stopni Celsjusza, natomiast na Śląsku i Podkarpaciu słupki rtęci pokażą -9 stopni. W poniedziałek, 30 listopada, termometry wskażą -11 stopni w Małopolsce oraz na Podkarpaciu, a na Śląsku -10 stopni.

Zbliżone wartości na termometrach utrzymają się aż do czwartku, 3 grudnia. Niewielkie ocieplenie nadejdzie od piątku, choć na Podkarpaciu temperatura nadal wyniesie -9 stopni.