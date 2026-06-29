Pożar pod wagonem w Dębicy. Pilna ewakuacja 250 pasażerów z pociągu

Pożar pociągu relacji Hrubieszów – Kraków Główny. Ewakuowano 250 pasażerów w Dębicy

Służby ratunkowe otrzymały informację o niebezpiecznym zdarzeniu w poniedziałek o godzinie 19:47. Z relacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że ogień wybuchł w silniku umiejscowionym pod jedenastym wagonem pociągu jadącego z Hrubieszowa do Krakowa Głównego. Tragedii udało się zapobiec dzięki szybkiej interwencji obsługi pociągu. Przed przyjazdem strażaków, kierownictwo składu wyprowadziło około 250 osób do bezpiecznej strefy, co potwierdził w rozmowie z PAP st. asp. Tomasz Wąsik z dębickiej straży pożarnej. Cała operacja opuszczenia wagonów przebiegła sprawnie i bez wybuchu paniki.

Pożar nie przeniósł się na pozostałe wagony, ale prowadzący pociąg lekko podtruł się dymem. Mężczyzna został natychmiast zbadany przez ratowników medycznych na miejscu zdarzenia. Strażak przekazał, że poszkodowany nie zgodził się na przewiezienie do szpitala, a jego życiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo.

Ruch kolejowy w Dębicy sparaliżowany. Komunikacja zastępcza dla podróżnych

Zdarzenie miało duży wpływ na organizację transportu kolejowego w regionie. W trakcie działań strażaków ruch pociągów został całkowicie zablokowany na odcinku w rejonie Dębicy w województwie podkarpackim. Pasażerowie musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami i utrudnieniami na trasach.

St. asp. Wąsik wyjaśnił PAP, że blokada wynikała z rozłożonych węży gaśniczych. Po opanowaniu sytuacji przywrócono przejazd w stronę Rzeszowa po jednym torze. Osoby ewakuowane z płonącego składu mogły kontynuować swoją podróż dzięki podstawionej komunikacji zastępczej.

3

Sonda Byłeś/aś kiedyś świadkiem pożaru? Tak Nie